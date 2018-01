Plaza: "Ahora, podemos competir con cualquiera"

Joan Plaza examinó este martes la actualidad del Unicaja, reconoció el buen momento del equipo y avanzó que en un par de semanas, para la Copa del Rey, el "equipo será competitivo los cuatro cuartos". Plaza explicó sus sensaciones y habló sobre la Copa del Rey y lo cerca que está también el Top 8 de la Euroliga.

"Sabemos que estamos a uno o dos partidos del Top 8 de la Euroliga. Estamos en una dinámica buena. El equipo está mejor, trabajando mejor y sabemos que necesitamos un achuchón más. Encontrar dos o tres triunfos seguidos, que nos volvería a meter en el fregao del play off. Nuestro juego nos debe hacer llegar ahí. Tenemos que ser más sólidos en casa. Ahora viene el Madrid. Queremos ser sólidos en casa y meternos en el play off sería un bombazo brutal. Pero no lo he mirado. Sabemos que estamos ahí, que tenemos que ser duros en casa y ganar dos o tres partidos seguidos", explicó el entrenador catalán.

El Unicaja está metido, de forma virtual, en la próxima Copa del Rey de Las Palmas. El objetivo ya está en el bolsillo. "Si finalmente, lo conseguimos, será la quinta vez que estamos entre los ocho primeros, aunque una una nos sirvió. Demostramos una línea muy estable, en participaciones de Copa y play off. Lo que hace dos semanas era muy extraño, vernos quintos, ahora se demostró que no estábaos tan lejos ni estábamos tan mal como se ha podido decir. No estamos lejos de equipos que están por encima. Clasificar, si no pasa nada, para la Copa es una satisfacción. Llevamos muchos años ya. Llegaremos bien. Todo el mundo quiere jugar cuatro cuartos bien. No sirve hacerlo dos cuartos. Ni tres cuartos, como ahora. En dos o tres semanas acabaremos alcanzando los cuatro cuartos. Seremos más maduros, emocionalmente también. El equipo va en la línea que nos gusta a mí", continuó Plaza.

Plaza no quiere cerrarse puertas de cara a la cita copera: "Está claro que a todos nos apetece jugar la Copa del Rey. Estamos en una dinámica, con el máximo respeto a los cuatro primeros, en la que nos vemos capaces de competir con todos ellos. Ojalá lleguemos en un gran estado de forma. A costa de perder algún partido de Euroliga o ACB. El equipo está con buen toque, con buenas sensaciones. Esperemos que podamos sobrepasar la Copa del Rey", vaticinó.

El triunfo ante el FC Barcelona en el Palau del pasado domingo quedó empañado al enjugar una renta de 23 puntos en sólo 9 minutos. "La raza humana somos así. Hay cosas que no las entiendes hasta que no las vives en primera persona. Los jugadores son los primeros que lamentan los parciales del otro día. Lo más importante, siempre, es mantenerte ambicioso. Cuando ganas por 20 ir a por los 30. Y esa capacidad aún no la tenemos. Hay jugadores con experiencia y otros que no la tienen. El otro día hubo 0 de 6 en triples en el último cuarto. Viendo ese último cuarto repetido hay tres tiros muy liberados. Los triples de Pressey no fueron normales... De perdidos al río. Esos tiros no los haría en circunstancia normales. Encadenamos errores de los que espero aprendamos. Hay que hacer esa reflexión. No podemos generar con balones cruzados. No podemos regalar pases. Da igual que pidas tres tiempos muertos que no hubo forma", analizó el entrenador.