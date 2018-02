Proyecto sólido contra el enésimo proyecto

Tras ver a cuatro chavales criados en Los Guindos el fin de semana en el campo en un partido de ACB contra un buen rival quiero empezar mi humilde previa hablando del equipo EBA del Unicaja. El equipo ganó en Andújar (57-66) y tanto Rosa (17 pts y 9 reb) como Morgan (12 pts y 12 reb) fueron una vez más los puntales del equipo. Los chavales de primer año (2001) volvieron a enseñar sus cartas de futuro y rindieron positivamente. Tamba (17 min, 7 pts y 3 reb), un chico recién llegado de Puente Genil, en su primer año en Málaga está adaptándose satisfactoriamente. Paco Aurioles, como siempre, tocando la tecla correcta de la formación. Cuando hay lesiones de jugadores importantes del primer equipo y tienes que mirar hacia abajo es cuando los mortales podemos ver el trabajo de club. Sumar en ACB ante buenos rivales (UCAM está luchando por play off) en estas circunstancias da mucha energía interna a los clubes: ¡BRAVO!

Llega un equipo a Málaga muy peligroso, con hambre de victorias, reconstruyendo una vez más el proyecto, altas y bajas de jugadores, mucha calidad en sus filas y con un entrenador con el «culo pelao» en Europa. Partido de máxima tensión pues el Unicaja quiere seguir en la pelea directa por alargar su temporada europea. Con mucha suerte se podrá contar con Brooks y Nedovic pero hay que pensar en que no estarán. El respeto al rival sin mirar su clasificación (último 6-15) tiene que estar por encima de las cosas si no quieres pegarte un «tortazo» contra la realidad de esta competición tan igualada. El Unicaja ganó en Estambul y fue el comienzo de las victorias on the road del añ. Ellos querrán devolver el «zarpazo».

Para ganar hoy

Mucha concentración en la defensa de Errick McCollum (15 pts, 3 asis y 45% T3p). Necesita el balón y gastar posesiones, viene de hacerle un traje a medida a un Valencia con muchísimas bajas (24 pts, 6 reb, 6 asis y 32 val con 4/6 T3p). Otro de los puntales del equipo es un exmalagueño como Zoran Dragic (11 pts y 3 asis). Este tipo de jugadores tan emotivos es de los que viene a Málaga y juegan por encima de sus posibilidades, por lo que el control sobre él tendrá que ser máximo. Buen tirador pero mejor jugador en campo abierto y en acciones de energía. Tanto Simon (10 pts, 4 reb y 3 asis) como Stimac (10 pts, 7 reb y 15 val) son capaces de lo mejor y lo peor, por lo que su motivación al ver el sol de la capital les hará dar el 100%. Habrá que ver si sus roles son los mismo que con «Peras». Ojo con un dato, Anadolu permite a sus oponentes un 42% de acierto en triples. El Unicaja está tirando mucho (22) y con solvencia (35%). Hacer buena selección del tiro será fundamental para penalizarles.

Anadolu efes

Un club que gasta tanto y no encuentra cómo conseguir objetivos deportivos es para que a final de temporada se lo piensen dos veces. Eso si, como los euros no les faltan pueden permitirse tirar de talonario. Parece que con Ataman, entrenador que conoce bien la casa y el baloncesto turco, pueden encontrar el camino pero ya van muy a remolque en la Euroliga.