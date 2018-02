Plaza, listo para entrar en la historia del Unicaja

Joan Plaza entra este jueves en la historia del Unicaja. El catalán cumplirá ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey los 301 partidos que tiene Sergio Scariolo, y que han convertido al italiano, hasta hoy, en el entrenador con más encuentros dirigidos al equipo malagueño. Plaza será hoy histórico y lo agradece, unos minutos antes del encuentro ante el equipo blanco. "Es una temporada con muchos récords de este tipo. Estoy convencido de que vendrán entrenadores nuevos, incluso antiguos, y lo superarán, pero el mayor logro es haberlo conseguido de una tacada. Ojalá que lo podamos celebrar ganando al Real Madrid o jugando un gran partido y que nos lo merezcamos hasta el último segundo", señaló el preparador verde.

Plaza afronta con mucha moral el encuentro. "Creo que todos venimos con la ilusión de hacer algo bonito, algo grande y en este momento estamos todos empatados y con deseos de romper los pronósticos. Creo que la única cuestión que está hablando a nuestro favor es que llegamos, de los siete últimos partidos ACB, seis ganados uno perdido por un horrible tercer cuarto en Vitoria. Por lo demás, es evidente que ellos son los favoritos, lógicamente. No hay que evadir la presión en este sentido. Nosotros tenemos que hacer un partido muy completo, muy serio y si eso es así, tendremos alguna posibilidad. Si no es así, nos borrarán desde el primer cuarto. No podemos hacer otra cosa que tener muy buen criterio no regalando balones perdidos, haciendo una buena selección de tiro y, evidentemente, demostrar porqué somos la mejor defensa de España ahora mismo".

El técnico del Unicaja ve a la plantilla preparada para competir con el Real Madrid, aunque no le importaría jugar "con siete jugadores". "Llegamos después de ganar seis partidos de los últimos siete y el que perdimos fue por un tercer cuarto horrible en Vitoria. Por lo demás, es evidente que ellos son favoritos. Tendremos que hacer un partido completo y serio, si no es así nos borrarán desde el primer cuarto. Tenemos que jugar con siete jugadores y que uno se quede de líbero? Tenemos que tener criterio para no regalar balones, una buena selección de tiro y demostrar que somos la mejor defensa de España», dijo. Y apuntilló que para ganar al Madrid hay que "ver el aro como una piscina".