El vídeo de la falta de Campazzo a Nedovic

15 segundos para el final. El Unicaja tiene la bola. Pierde por tres ante el Real Madrid: 87-84. Nemanja Nedovic tiene la bola y penetra. Facundo Campazzo le defiende. El argentino suelta un manotazo. ¿Balón o mano? Las imágenes están ahí. Nedovic tuvo que irse al banquillo con una herida con sangre en el brazo. Pero el trío arbitral no señaló nada. Dejaron jugar. La falta fue posterior a Campazzo, que sentenció desde la línea de personal.



Antes, catarata de críticas. Nedovic se quería comer a Martín Bertrán. El árbitro tuvo que mirar para otro lado para no pitarle técnica, porque el balcánico se lo quería comer. Fue la última posesión del Unicaja en el partido. Su última bola en la Copa del Rey. Y los árbitros no señalaron nada. Ahí está la jugada de la discordia de Movistar Plus (Cero).



Antes, además, con ventaja de dos puntos para el Real Madrid (86-84) a 30 segundos para el final, Tavares había empujado en la espalda a Suárez en la lucha por un rebote. Tampoco se pitó nada. La bola se la quedó el Madrid. El Unicaja hace las maletas y se va de la Copa de Las Palmas 2018. Los árbitros así lo han querido.