Al menos póngase colorado

Espero que todos sepáis que nuestro Rincón Fertilidad de balonmano femenino está disputando esta temporada competiciones europeas. Todo un éxito. Y eso a pesar de los problemas económicos. Son desplazamientos muy caros y la ayuda recibida no ha sido toda la necesaria.

Sin embargo, en un hecho sin precedentes, el club presidido por María José Moreno, consiguió (no sé cómo) que su rival en esta eliminatoria europea accediera a disputar los dos partidos en Málaga este fin de semana.

Los problemas surgen cuando el tiempo da lluvia. Y lluvia de verdad. De la que no deja de caer ni un ratito. Sí, ya sé que al balonmano se juega en un pabellón. ¿Como va a ser un problema la lluvia? Eso habrá pensado el rival de nuestro equipo, el MKS Perla Lublin polaco. Fliparían cuando María José les llamó el viernes por la mañana para decirles que el primer partido de la eliminatoria no se podía disputar en el pabellón de Carranque, propiedad de la Junta de Andalucía, por las goteras.

Pero no pasa nada. Rápidamente el Ayuntamiento de Málaga se ofrece a ayudar cediendo una de sus instalaciones para que el partido se pudiera celebrar. Y allá que se ponen manos a la obra los directivos de ambos equipos acompañados del delegado federativo de la Federación Internacional de Balonmano para supervisar dónde celebrar el partido. Ciudad Jardín, goteras. ¡Vaya, qué mala suerte! Vámonos al Tiro de Pichón. Goteras. Bueno, pues para La Mosca. Goteras. Oye, ¿y si jugamos en el pabellón de la Universidad de Málaga? ¡Buena idea! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pues va a ser que no, goteras.

Parece increíble pero ninguna instalación municipal podía albergar el partido por las goteras. Desastre total de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga. Pero es que el pabellón de la Universidad tiene la misma característica común de todos los pabellones de la ciudad: las goteras.

El tiempo pasaba y la eliminatoria estaba en el aire. De traca acabar eliminados porque una ciudad como Málaga no dispone de un pabellón sin goteras. Finalmente, buscando por las instalaciones de la provincia, el pabellón de El Limón de Alhaurín de la Torre fue la instalación donde el pasado viernes se jugó el primer partido y hoy se disputa el segundo.

Menos mal que no pensaron celebrar el partido en el Polideportivo Serrano Lima de Marbella. Estos días tenemos alguna pequeña gotera, nada comparado con los caños de agua que caían por las lámparas de luz en las lluvias del año pasado. Aquí podrían haber disfrutado de los nuevos vestuarios inaugurados hace pocos días. Comprobarían lo que son unos vestuarios del tamaño de los clicks de Famobil. Además, desde la grada puedes ver a los deportistas mientras se duchan, así el espectáculo puede continuar después de que acabe el partido. Pero encima, algo que yo personalmente jamás había visto, los baños y servicios son comunes para los equipos y están fuera de los vestuarios. Algo letal.

Volviendo al tema que nos ocupa, ¿Alguien de la clase política habrá dado la cara para pedir disculpas al Rincón Fertilidad, el MKS Perla Lublin y los representantes federativos por la nefasta imagen que nuestra ciudad ha proyectado por el lamentable estado de nuestras instalaciones? Me extraña porque no he visto ninguna foto del momento. Estos señores no nos representan. La que seguro ha dado la cara es María José, la presidenta, que menudo marrón se ha comido sin ser responsable. El equipo también dio la cara en la cancha (y de qué manera) ganando el partido por un gol, renta que defenderá en el partido de hoy. Ellas sí que nos representan y nos sentimos orgullosos de la imagen de esfuerzo y talento que transmiten.

Esta es la realidad deportiva de nuestra ciudad. Tenemos pocas instalaciones por la razón que sea. Pero encima las pocas que tenemos están construidas y reformadas de una manera lamentable. Y ya os digo que todavía alguno de estos políticos, que en la mayoría de los casos sólo se ponen el chándal para ir a por el periódico los domingos, dirán que no pasa nada, que tantos días no llueve en Málaga. Y es que no saben lo que es ponerse coloraos.