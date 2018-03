Plaza: "Me agradaría entrenar al Barça y estar en las quinielas sería espectacular"

Joan Plaza quiere entrenar al FC Barcelona. El técnico del Unicaja confesó en una entrevista publicada por la televisión pública catalana TV3 en la previa de la disputa del Unciaja-Barcelona de Euroliga que le "agradaría entrenar al Barça" y que sólo con el hecho de estar en la "terna de quinielas" del futuro coach blaugrana "sería espectacular". Plaza confesó que se sintió cerca del banquillo culé hace "dos o tres años", y que "si surge la oportunidad de entrenar en Can Barça sería espectacular". Lo dijo Joan Plaza en la previa del encuentro ante el Unicaja. Hace apenas un par de días. Antes de que los dos equipos se vieran las caras en el Martín Carpena.

¿Te ves entrenando al Barça en un futuro más o menos próximo?, le preguntó el periodista de TV3 a Plaza en la entrevista, sentados sobre el parqué del Martín Carpena. "Si me preguntas si me agradaría algún día hacerlo, pues yo te diría que sí. Si me dices si lo haré, pues francamente no lo sé. Porque hace dos o tres años estuve en las opciones para poder ser, pero luego se optó por Bartzokas y por Sito, que son grandes entrenadores y probablemente mejores que yo. Ahora no soy capaz de ilusionarme? ¿que me agradaría hacerlo? Sí. Que al ser gente de la casa y que daría un plus, también lo tengo clarísimo. Sí creo que ahora tengo el nivel de madurez que hace dos años no tenía a todos los niveles. Si eso ocurriese sería fantástico para poder volver a mi ciudad, pero si no pasa, el haber estado ya en las quinielas ya sería una barbaridad. Recuerdo que para mí ya fue un premio ser ayudante de Nino Buscató en la selección catalana, en un partido contra Croacia de Petrovic y Tabak y no sé cuántos más. Si surge la oportunidad de entrenar en Can Barça, pues sería espectacular, pero solo con estar en la terna ya me es suficiente".

Joan Plaza explicó hace poco más de un mes que le gustaría seguir en el Unicaja o que al menos el club se pronunciara sobre su intención. La Opinión publicó esta semana que el club ya le ha comunicado a su agencia que está dispuesto a emprender una negociación de renovación de contrato cuando acabe el curso, aunque está por ver cómo encajará en el seno de la entidad y de los órganos de gobierno de Unicaja Banco y de la Fundación Unicaja estas declaraciones del preparador verde.

El periodista le preguntó cómo se sentía, cómo estaba en Málaga. "Estoy bien, tanto en cuanto hemos establecido una línea de trabajado, que es lo que creo que había que hacer. Básicamente, en todos los sitios que estuvo trabajando de tres a cuatro años, menos en Zalgiris, por problemas económicos. Aquí he creado una línea de trabajo de cuatro o cinco años. Cuando llegué venían 3.000 espectadores y ahora el club tiene más de 8.000 socios. Cuando llegué era un equipo sin jugadores malagueños y ahora no solo es que haya, sino que Alberto fue nombrado MVP de la Eurocup la temporada pasada. La entrada de jugadores de la cantera es palpable, empezando por Sabonis que ahora está en la NBA", dijo el técnico verde.

Plaza prosiguió hablando del trabajo que está llevando a cabo en el club malagueño. "Lo más importante es que hemos creado una línea de trabajo y hay que mantenernos, siendo consecuentes de que no es la época de que el Unicaja podía ser el tercer presupuesto presupuesto y ahora no estamos en esta situación. Nos hemos adaptado a las circunstancias. Creo que hemos competido siempre. ¿Pudimos ganar más partidos? Pues sí, pero yo también podría ser Brad Pitt. La gente se va de aquí sabiendo que el equipo compite siempre", dijo.

Plaza volvió a hablar, como cuando habló hace un mes hablando de su renovación, de entrenadores con una gran estabilidad en sus proyectos, como Joan Peñarroya o Pablo Laso, o el propio Moncho en Obradoiro, "que es una institución". Y habló de que llegó a Málaga pensando en que esto iba a ser algo pasajero. "Recuerdo que cuando vine aquí me dijeron que, como en otros clubes de España, era para estar uno o dos años y ya está. Pero básicamente porque el nivel de exigencia y de atención aquí, fíjate que hay tres diario que cada uno escriben dos páginas diarias de basket. Y en Málaga hay ya casi un millón de habitantes casi. El nivel mediático es muy alto, y la gente también entiende mucho de básket. Creo que tuve una llegada compleja, pero ahora hay una gran estabilidad, vinieron cuatro o cinco entrenadores en seis o siete años. Y hay más estabilidad y la gente lo aprecia y valora", concluyó Plaza a TV3.