El Carpena "pasa" del Barça

El Unicaja-FC Barcelona de este domingo a las 18.30 no presentará la mejor de las entradas posibles en el Martín Carpena. A las 17.00 horas de este viernes restaban por venderse más de 1.500 localidades para presenciar el importantísimo partido, en el que el Unicaja apurará sus opciones para aspirar al Top 4 de la Liga Endesa, su penúltimo obejtivo en esta temporada.

En concreto, aún restan por venderse 1.543 asientos, ya que el ritmo de venta de localidades está siendo muy bien. El domingo hay otro gran evento en la ciudad, ya que el Málaga CF recibe al Real Madrid a las 20.45 horas. Un horario similar, aunque da tiempo de asisitir a los dos eventos.

Se esperaba mucho más movimientos en la compra de entradas para el encuentro. De hecho, el propio club ha reaccionado poniendo a la venta entradas rebajadas en la zona de Canasta Superior, al precio de 18 euros. Se trata de una bolsa de asientos del que aún restan por venderse 205. Una cifra alta, pero similar a otras zonas del Palacio de los Deportes.

Las localidades de Canasta Lateral y Canasta Central, así como las VIp en pista y palcos, son las que mejor ritmo de venta llevan. En concreto, de Canasta Lateral faltan 19 entradas a 33 euros y de Canasta Central sólo 20, a 24 euros. Para este partido, el Unicaja ha puesto las entradas al "precio caro", el de las grandes citas, como cuando viene el Real Madrid o el popio Barça. Así, la más cara asciende a 59 euros y es lo que cuesta el asiento para Tribuna, para el que restan por venderse 266 entradas. Todavía quedan 147 de Tribuna Superior, a 33 euros. Y de Esquinas restan por venderse 275 localidades, a 42 euros cada una.

En Esquina Superior, y al precio de 24 euros, aún hay disponibles 251 entradas. En Canasta Superior hay aún a la venta 205 localidades, en un precio especial, ya que habitualmente cuestan 24 euros y ahora se han bajado a sólo 18. Mientras que en Tribuna Superior Lateral, a 33 euros, hay disponibles 352 entradas. En los palcos Vips hay aún 2 asientos, a 120 euros cada uno. Y en Pista quedan 6. En total, 1.543 localidades a las 18.30 horas de este doimingo.

Llama la atención que los partidos contra el FC Barcelona, que siempre han tenido muchísimo morbo tras aquella final de Liga de 1994/95 o por el play off de Euroliga de acceso a la Final Four de 2007 haya ido perdiendo gancho. El Barça no atraviesa su mejor momento, pero tras ganar la Copa del Rey ha subido su nivel. A pesar de eso, su visita a Málaga en la Euroliga sólo atrajo al Martín Carpena a 6.925 aficionados. Se trata de una de las cifras más bajas de ocupación del Palacio en un encuentro de Euroliga de este curso de los 15 que ha celebrado.