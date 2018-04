Unicaja-Barça, final por el Top 4

Nedovic quiere seguir con su excepcional momento, Soluade y Shermadini son baja y Joan Plaza tiene la duda de Brooks

El Unicaja comienza hoy un anticipo exprés de los play off de la ACB que ya se vislumbran a finales de mayo con dos especie de finales para calibrar la fuerza del equipo de Joan Plaza y su intención por acabar en el Top 4 de la Fase Regular. El cuadro malagueño recibe esta tarde en el Martín Carpena al FC Barcelona Lassa y el próximo fin de semana viajará a Valencia para retar al dueño de la cuarta plaza de la ACB. Dos pruebas que el calendario ha puesto delante para comprobar de qué pasta está hecho este Unicaja y si, de verdad, puede opositar o no a este Top 4 que dará el factor pista en el cruce de cuartos de final de los play off.

El Unicaja llega a mediados de abril con la ACB y su clasificación para la Euroliga como tabla de salvación. La Supercopa fue para Valencia, en la Copa del Rey no hubo forma de acceder a semifinales y en Euroliga se compitió sin premio. Volver a la máxima competición es vital y para ello hay que responder en la ACB. El conjunto verde es quinto, con 16 triunfos y 11 derrotas. Como no vamos a seguir acordándonos de Fuenlabrada ni Betis, sólo queda mirar adelante. Valencia es quinto (19-9, un partido más). Y el FC Barcelona es tercero (19-8).

El Unicaja ya ganó a ambos en la primera vuelta, por lo que repetir sendas victorias le acercaría en la tabla, con el «factor average» a favor. Hoy llega al Carpena el Barça. Un rival herido, porque éste será el cuarto enfrentamiento de esta temporada entre ambos equipos y el resultado no podría ser más favorable a los malagueños, que se han impuesto en todos ellos. El primer duelo fue en la Euroliga y en el Palau Blaugrana, antes del final de 2017 (83-90). Menos de un mes después ambos volvieron a verse las caras también en Barcelona, en este caso en la Liga Endesa, con otro triunfo malagueño a domicilio: 73-76. El tercer choque fue en el Carpena en la Euroliga hace tres semanas, con victoria del Unicaja: 95-91. ¿Ganar un cuarto partido consecutivo al Barça? Suena extraño... pero esto es básket.

En estos tres choques, Nemanja Nedovic ha sido el jugador más destacado de los malagueños, con una media de 16,3 puntos por encuentro. «Nedo» atraviesa su momento más dulce desde que es jugador del Unicaja. El serbio ha promediado en los 12 últimos partidos del Unicaja la friolera de 20,58 puntos, un registro espectacular. Que siga con la racha.

El Barça de Pesic sigue dando pasos al frente. Conquistó la Copa del Rey contra todo pronóstico, y esta semana humilló por 121-56 al Real Betis, el triunfo por más diferencia en la historia de la ACB. Pesic ha encontrado su bloque: Heurtel manda, Koponen es Koponen, Tomic es protagonista, Oriola y Moerman hacen daño... Un Barça que querrá ganar ante un Unicaja con la duda de Jeff Brooks.