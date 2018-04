Plaza: "Solo perdimos un cuarto, pero nos ha costado la derrota"

Joan Plaza no estaba especialmente enfadado por la derrota de su equipo en Valencia. "Creo que hemos competido como podíamos. Valencia nos ha hecho mucho daño en el poste bajo. Tomamos algunas malas decisiones en ataque y ellos han tenido la opción de tiro de Van Rossom y esa última gestión no ha sido buena. Me entristece porque sólo hemos perdido un cuarto. Ese tercer cuarto ha sido malo y nos ha costado la derrota", dijo el preparador catalán.

"Queríamos venir aquí con la sensación de competir a un gran nivel. Si podíamos ganar, intentar ganar. Pero salir con la convinción de poder competir con Valencia, y esa sensación me la llevo. No ha sido suficiente para ganar. Ahora podemos tener el factor cancha en contra, y lo haremos con la sensación de haber competido", aseguró después de quedar ya a 3 victorias del objetivo, con solo 5 jornadas más por delante hasta el final de la Liga Regular.

Sobre la lucha entre cajistas y valencianos por la plaza vacante que da la ACB para jugar la Euroliga la próxima temporada, Plaza fue tajante: "Llorar a la luna no va a servir para nada. Queremos competir y ganar esa plaza. Sería muy justo que Valencia y Unicaja estuvieran en Euroliga, pero las reglas son las que son, y los dirigentes son los que han de trabajar. Tal como está ahora, siempre se quedará un gran equipo fuera de la Euroliga", dijo.

Plaza aguarda ya el regreso a las pistas del lesionado Gio Shermadini. "Queremos introducir variables con el regreso de Shermadini. Esperamos que pueda jugar los tres o cuatro últimos partidos, que lo podamos engrasar. Luego ya veremos cómo frenar a Valencia si nos vemos las caras en el play off", apuntó.

Plaza no cree que la relajación fuera clave en la segunda parte. "No hay en ningún caso relajación. Cuando estás ganando y haciendo una buena primera parte ya sabes que el equipo rival va a salir a tope. Hay un momento en el que todos los equipos, si fallas canastas obvias debajo del aro, el equipo baja un poco los brazos. Pasa porque no somos máquinas, el equipo rival tiene talento y juega en casa. Al margen del 14-6 de salida, nosotros pudimos jugar mejor. Al descanso ellos llevaban 13 tiros libres y nosotros uno. El equipo lo ha intentado pero ellos han estado más acertados. Hubo una canasta a 0,8 décimas de segundos. Ellos no se han ido arriba por variaciones defensivas, hemos fallado cosas asequibles y ellos han jugado por dentro y han sacado tiros liberados desdes fuera", explicó.

Respecto a la jugada final, Plaza crere que estuvo bien realizda. "Carlos ha sacado un tiro cómodo y la ha fallado. La volvería a repetir. La puede fallar él, Alberto o Nedo. No hay nada que achacar", finalizó.