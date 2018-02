Manolo Santana, ingresado en un hospital de Marbella

El extenista Manolo Santana, de 79 años, se encuentra ingresado en un hospital de Marbella desde el lunes a la noche. Lo ha desvelado Kiko Hernández en 'Sálvame', aunque no ha detallado cuál es el motivo del ingreso. Sí ha dicho, no obstante, que su estado de salud no reviste gravedad.

Desde hace tiempo la salud del extenista es objeto de diversos rumores, aunque su estado real sigue siendo un misterio. Tras desvelar esta información Kiko Hernández, la exmujer de Santana, Mila Ximénez, intentó indagar más poniéndose en contacto con la hija que tienen en común, Alba, aunque ésta desconocía el ingreso.

Desde que Manolo Santana empezarasu relación con su actual pareja, Claudia Rodríguez, desde varios medios han apuntado que el extenista vive alejado de su familia y prácticamente recluido en la casa que ambos comparten en Marbella, permaneciendo así aislado de su entorno habitual y de su hija Alba y sus nietos.

En su última aparición pública Manolo demostraba que se encuentra en el pleno uso de sus facultades y con una forma física acorde a sus edad, aunque sí es cierto que su aspecto se ha visto desmejorado en los últimos tiempos.