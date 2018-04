Meghan Markle "se avergüenza" de su familia en EEUU, según su hermanastro

Thomas Markle, hermanastro de la futura mujer del príncipe Enrique, Meghan Markle, dijo en una entrevista en el diario británico Daily Mirror que ésta "se avergüenza" de su familia estadounidense y que "claramente" ha olvidado "sus raíces".

"Ha destrozado a mi familia", aseveró Thomas, de 51 años, sobre su hermana, de 36, al no haber invitado a gran parte de sus allegados estadounidenses a su enlace con el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, que se celebrará el próximo 19 de mayo en el Castillo de Windsor.

"A Meghan le gusta mostrarse a sí misma como una persona solidaria y amable con la gente, pero no es ninguna de esas cosas con su familia", manifestó Thomas, quien comparte padre con Meghan, que ha sido estrella de la exitosa serie de televisión 'Suits'. "Ha olvidado sus raíces y su familia. Quizá se avergüenza de su familia americana normal porque no somos productores", declaró al tabloide británico.

Una relación inexistente

Thomas Markle comentó que leyó que su hermana quiere "ser como la Diana de Gales", algo que, en su opinión, no va a lograr porque "ella no es auténtica como lo era Diana". Los dos hermanos estuvieron muy unidos entre 2009 y 2011, según indicó Thomas, pero desde que ella se mudó a Toronto (Canadá) dejaron de tener relación.

"No la he visto desde 2011", aseguró el estadounidense, quien fue detenido a comienzos de año por un altercado por violencia doméstica con su prometida, Darlene Blount, de 37 años, aunque posteriormente fue puesto en libertad sin cargos. Sobre ese incidente afirmó que "todas las familias se pelean" y que, precisamente, el príncipe Enrique "no ha sido perfecto en el pasado".

Thomas salió en defensa de Meghan cuando otra de sus hermanas, Samantha Markle, de 53 años, la acusó en octubre del pasado año de tener ambiciones de convertirse en miembro de la familia real antes de conocer al príncipe Enrique. "Intenté defenderla de los ataques de Samantha. Esperaba que lo apreciara pero, al parecer, no significó nada para ella", lamentó.