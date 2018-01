Trucos para comprar online en las rebajas de invierno

Después del último trozo de roscón de Reyes y dar por finalizada oficialmente la Navidad, arrancan las rebajas de invierno. Descuentos y gangas son las protagonistas de las tiendas en los tres primeros meses del año.

Si eres de esas personas que ama las compras, pero que se agobia con las aglomeraciones, con Internet lo tienes muy fácil.

Para que compres con cabeza y evitar quedarte sin tu prenda favorita, te presentamos 10 trucos con los que sacar el máximo partido a las compras online en estas rebajas de invierno.

1. Regístrate



Si quieres enterarte del inicio de las rebajas, de promociones especiales o de la llegada de nuevas colecciones, lo único que tienes que hacer es regístrate en tus webs favoritas. La razón es muy clara: la mayoría de tiendas online se encarga de hacerte llegar vía email todas estas novedades. Pero no solo eso. Muchas veces, las tiendas reservan descuentos especiales para sus suscriptores, por lo que, si te registras en alguna web, podrás ahorrarte unos euros.

Regístrate en tu tienda online favorita. Foto: Getty Images

2. Síguelas en redes



Las redes sociales cumplen la misma función que las 'newsletters', que es la de comunicar. Muchas de las tiendas online comunican sus rebajas o cupones de descuento desde sus redes sociales. Por lo tanto, si eres un usuario diario de Facebook, Twitter o Instagram y quieres enterarte de cualquier novedad, es muy recomendable que sigas las redes sociales de tus tiendas favoritas.

3. Pide descuentos



Si después de regístrarte en la página web y de seguirles en redes sociales no encuentras ningún descuento, pídelo sin ningún tipo de apuro. Quizás tienes algo de suerte y consigues ahorrarte algunos euros en tus compras. Puedes pedir el descuento en el chat que salta nada más entrar en algunas páginas o, directamente, en redes .

Ahórrate unos eurillos con los descuentos especiales. Foto: Getty Images

4. Busca a lo grande



Cuando hayas decidido el producto que quieres comprar, investiga en cuántas webs lo tienen y qué precio tiene en cada una de ellas. Esto se debe a que puede haber importantes diferencias en el precio final, sobre todo en periodos de rebajas.

5. Búsqueda por filtración



¿Estás buscando unas botas que combinen con la falda que te han regalado? Busca las botas ideales en la página web de tu tienda favorita filtrando el producto por talla, color o el dinero que te quieres gastar como máximo.

6. Apúntate a la lista de espera



Si has llegado tarde y esa prenda que tanto querías se ha agotado, apúntate a las alertas. Estas te avisan cuando una prenda vuelve a esta en stock otra vez. Eso sí, no te hagas muchas ilusiones porque esto en rebajas no suele pasar.

Algunas tiendas te avisan con alertas cuando una prenda vuelve a esta en stock. Foto: Getty Images

7. Añade a la 'wishlist'



Siempre que navegues por tus tiendas online favoritas hazlo registrado con tu cuenta. De esta manera, podrás añadir a tu lista de deseos aquellos productos que más te gusten y disfrutar de descuentos especiales, porque algunas páginas te rebajan el precio de las prendas que tienes en tu 'wishlist'. Además, la tienda te avisará cuando solo queden las últimas unidades de ese producto que tanto te gusta en stock.

8. Compra por dos



Comprar en las tiendas online en vez de en las físicas tiene un defecto: no te puedes probar la ropa y, a veces, la tienes que devolver porque no te sienta bien. Por ello, te recomendamos que busques webs con gastos de envío y devolución gratuitos. La gran mayoría ya los tiene o los ofrece puntualmente con cupones que llegan vía email.

De esta manera, puedes pedir la prenda en varias tallas y probártela tranquilamente en casa, con tu espejo y tu ropa, probando nuevas combinaciones. No te olvides de leer con atención la política de gastos de envío y devolución ya que ahí te aparecerá todo bien explicado.

Lo malo de comprar online es que no te puedes probar la ropa. Foto: Getty Images

9. Ojo con los aranceles



Cuando compras algún producto en webs fuera de la Unión Europea, el paquete te puede llegar con sorpresa. Al tener que pasar por aduanas, el precio se incrementará con el 21% de IVA, un gasto de aduana y un arancel, muy alto para textiles. Por ello, ten en cuenta que el precio total que tienes que pagar en aduanas al recoger tu envío aumentará de media un 40%.

10. Cuidado con el remate final



Que prime el sentido común. No te fíes de los descuentos asombrosos. Investiga firmas que no conozcas para hacerte una idea tanto de su precio real como de su calidad. Existen aplicaciones, como Whisp, que permiten chatear con personas que hayan comprado ese producto que estás a punto de pedir. Podrás preguntarles si en persona es diferente a la foto o cómo talla el modelo.