Este invierno está siendo más duro de los normal. Los días de frío, nieve y lluvia no dejan de sucederse y llegados a estas alturas se nos agotan las ideas para vestirnos cada día con estilo pero sin pasar frío.



Repasamos algunos de los mejores looks perfectos para estos días de invierno, con los que inspirarte hasta que llegue la primavera:



Looks para días de frío:

Looks para los días de lluvia:

Looks para un día de nieve:

Losson tus grandes aliados para hacer frente a las bajas temperaturas. Abrigan sin restar un ápice de glamour. Paula Echevarría lleva año apostando por ellos y los combina de mil y una maneras para no aburrirse. Otras blogueras hacen su propia versión, acertando por completo también.ParaLa gorra marinera, el complemento estrella de esta temporada, puede sumar muchos puntos a tu look, si además la combinas con una gabardina, pieza imprescindible los días más grises.Si planeas unay no sabes que ponerte, te dejamos varias ideas con las que ir perfecta: