El vestido de Zara que luce Kate Middleton por menos de 40 euros

No es la primera vez que la realeza inglesa apuesta por la moda gallega. La versatilidad de Zara ha hecho que se gane el favor de la duqesa de Cambridge que, en esta ocasión, se ha decantado por un vestido azul, 100% algodón, de 39,90 euros. Si te gusta, tendrás que recorrer las tiendas de Inditex o esperar, porque ya no está disponible en la web de la multinacional.



Kate Middleton lució la prenda durante las carreras de Houghton Horse, donde se la pudo ver acompañada de sus hijos, con un 'look' informal.





El vestido pertenece a esta temporada de primavera de Zara, tiene un precio de 39,90 euros, y está agotado en su web.