El PP no descarta un pacto con Vox, pero insta a evitar una "fuga de votos"

La dirección nacional del PP no descartó este lunes poder pactar con Vox tras los comicios del 2 de diciembre si dan los números y hay posibilidad de alternativa al Gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía, pero quieren aprovechar la recta final de campaña para dejar claro que solo su candidato, Juanma Moreno, es «garantía de cambio» porque que votar a Vox puede permitir otros cuatro años más de Ejecutivo socialista.

«Un voto a Vox es cuatro años más de Susana Díaz», afirmó rotundo el vicesecretario de Organización del partido, Javier Maroto, en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección del PP que presidió Pablo Casado, en un momento en que las encuestas dan representación en el Parlamento andaluz al partido de Santiago Abascal.

Para evitar esa fuga de votos a Vox, Maroto recordó lo que ocurrió en Madrid, donde los más de 9.000 votos que cosechó esa formación en los comicios de 2015 impidieron gobernar a Esperanza Aguirre y dieron el Gobierno del Ayuntamiento a Manuela Carmena. «Un voto a Vox Madrid, supuso los primeros cuatros años de Manuela Carmena», lamentó. Además, subrayó que los socios de Vox en Europa son la extrema derecha y con un «extremo discurso» que está dando «aliento» al expresidente catalán de Carles Puigdemont. A su entender, el «enemigo de la política efectiva» es el «populismo», sea de izquierda o derecha, con «recetas facilonas» a «problemas complejos».

Al ser preguntado por si el PP no descarta entonces pactar con Vox tras las elecciones del 2 de diciembre dijo que «ni descartamos ni no descartamos» y añadió que Vox es ahora un partido sin representación parlamentaria, por lo que no van a hacer «hipótesis de Gobierno ni electorales».