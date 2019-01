Moreno: "La ola del cambio no se va a parar en Despeñaperros"

Esta mañana dará a conocer la composición del nuevo Gobierno de Andalucía.

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró ayer que la «ola de cambio» que se ha producido en Andalucía, que ha hecho llegar al PP-A a la Presidencia de la comunidad tras pactar con Ciudadanos y Vox, «no se para en Despeñaperros» porque seguirá avanzando hasta llegar «a todos los rincones de España» colocando, además, «democráticamente» al presidente del PP, Pablo Casado, en la Moncloa y desalojando a Pedro Sánchez.

Moreno hizo estas manifestaciones durante el discurso que pronunció en la última jornada de la Convención Nacional del PP, celebrada desde el pasado viernes en Madrid. El nuevo presidente de la Junta recibió al principio, y en varios momentos de su discurso, los aplausos de todo el plenario que le llegó a gritar «presidente, presidente». Las palabras de Moreno fueron introducidas por el tema We are the champions de Queen y por un recinto que se levantaba de sus asientos para aplaudirle.

«Qué bien suena lo de presidente de la Junta en un afiliado del PP, qué bien suena», comenzó Moreno, quien agradeció el hueco que le dejaron en la convención para poder subir a la tribuna. En este punto, el presidente quiso trasladar unas palabras de»apoyo y cariño» para la familia de Julen, el niño que hace una semana cayó a un pozo en Totalán. Así, quiso acompañar en este «duro trance» a los padres del niño y dio las gracias al operativo.

En una mención especial a Casado, Moreno comentó que cuando uno accede a presidir un partido «asume la responsabilidad colectiva de un proyecto y se echa a la espalda una enorme responsabilidad». Por eso, el nuevo presidente andaluz ensalzó al líder del PP porque cuando se supo la convocatoria de las elecciones acudió a Andalucía mostrando su «implicación, esfuerzo y compromiso» con el PP-A dejándose «la piel y la voz», «calle a calle».

También hizo otra mención especial al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto. García Egea y Maroto han sido, según dijo, sus dos «negociators» miembros de la dirección del PP que han participado en las negociaciones en Andalucía para lograr lo acuerdos con Ciudadanos y Vox que han hecho posible que el PP llegue a la Junta.

«Hemos tenido el mejor equipo negociador que puede tener uno, yo les llamo negociators porque son una máquina de negociar», indicó, al tiempo que subrayó que los dos negociadores han actuado con «mucha habilidad, inteligencia y audacia» porque han sido capaces de llegar a los acuerdos «sin dejar atrás» ninguno de los principios que «protege» el PP. Por eso, calificó de «gran acuerdo» lo acontecido en Andalucía y esperó que se proyecte al resto de las CCAA.

Por otro lado, esta convención del partido, dijo Moreno, será un «revulsivo» para los objetivos que tiene el PP por delante como las próximas elecciones autonómicas y municipales. En este punto, el nuevo presidente autonómico animó a todos los candidatos, porque cada una de las candidaturas van a «notar el empuje» del cambio que se ha producido en Andalucía donde se ha terminado con el «gran cortijo» del socialismo.

El líder del PP-A incidió en que el PP es un partido que «es el centro de las aspiraciones, ilusiones y anhelos de todos los españoles» y es un proyecto en el que «cabe todo el mundo», por lo que aseguró que van a ganar las próximas elecciones.

«Hemos conseguido un sueño que parecía imposible, el sueño de que el feudo socialista sea hoy gobernado por el PP y estoy convencido de que ese empuje la notarán todas y cada una de las candidaturas», señaló Juanma Moreno, quien insistió en que desde el sur se va a «empujar con mucha fuerza» para que el PP gane las elecciones y para que, además, llegue «democráticamente» Pablo Casado a la Moncloa. «Te necesitamos en la Moncloa ya y lo antes posible», le dijo el andaluz a Casado.

Nuevo Gobierno andaluz

El nuevo presidente de la Junta, anunciará hoy, a las 11,30 horas, en el Palacio de San Telmo, la composición del nuevo Gobierno andaluz, un Ejecutivo de coalición con Ciudadanos (Cs) que reducirá de 13 a 11 las consejerías, seis para el PP-A y cinco para Cs, incluyendo la Vicepresidencia que gestionará el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. Un departamento que, según ha confirmado el propio Marín, incluirá las áreas de Regeneración Democrática, Justicia, Violencia de Género, Turismo y Políticas Migratorias. Además de Marín, los otro cuatro consejeros de Cs en el Gobierno andaluz serán Rogelio Velasco como consejero de Economía; Javier Imbroda como consejero de Educación, Formación y Deporte; Rocío Blanco, como consejera de Empleo y Emprendimiento; y Rocío Ruiz como consejera de Asuntos Sociales.