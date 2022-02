El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, sostuvo que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, "no va a hacer en Andalucía el mismo experimento que en Castilla y León". "Las de Castilla y León no tienen nada que ver con las elecciones en Andalucía; aquí vamos a agotar la legislatura porque el problema de los andaluces no son unas elecciones", apuntó Marín-

Aunque al mediodía de este lunes aún no había hablado con el presidente Juanma Moreno porque se encontraba regresando de Dubái, Marín señaló que había coincidido en lo mismo en una conversación con el portavoz de la Junta y consejero de la Presaidencia, Elías Bendodo: "Me dijo que tenemos que seguir trabajando hasta agotar la legislatura e intentar que este Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín siga gobernando cuatro años más". Marín añadió, igualmente, que cuando se celebren los comicios andaluces "en absoluto habrá un resultado parecido al de Castilla y León en Andalucía". "Si el PP nacional quiere hacer experimentos como los que ha hecho en Castilla y León, en Andalucía no lo va a conseguir y mientras yo esté aquí, no gobernará Vox; los populismos, la extrema derecha o la extrema izquierda, no tienen cabida en esta comunidad autónoma, los andaluces tienen claro que el espacio de centro lo ocupa Ciudadanos", apostilló Marín. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía defendió que "los resultados en Castilla y León no han sido buenos ni para los castellano leoneses ni para los españoles". "Los que han convocado estas elecciones, Casado y Mañueco, le han entregado a la extrema derecha el Gobierno de Castilla y León y parece que quieren hacer lo mismo con el conjunto del país; quien tiene que pensar en lo que está haciendo y si va el camino correcto es Pablo Casado y el PP a nivel nacional porque estas elecciones se convocaron para hacer desaparecer de la faz de la tierra a Cs y conseguir una mayoría absoluta y no ha conseguido ni una cosa ni la otra", recalcó Marín.