El PP confía en frenar el cambio de estatutos de la Mancomunidad de la Axarquía

­El grupo del Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, que fue socio de gobierno de PSOE e IU en el organismo comarcal hasta finales de este pasado año, confía en poder imponer su peso plenario, junto al resto de integrantes de la oposición, para evitar que se modifiquen los estatutos del ente a escasos meses para las próximas elecciones municipales.

El portavoz del PP y presidente del organismo durante el anterior mandato, Óscar Medina, lamentó que sus excompañeros de gobierno, en referencia a PSOE e IU, deseen cambiar justo ahora los estatutos, como si la Mancomunidad «fuese su propio cortijo». Además, la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Málaga, Natacha Rivas, alegó que no existe «ningún criterio objetivo» para modificar los estatutos de la institución comarcal, al tiempo que lamentó que la única intención del gobierno «es abrir una cortina de humo sobre los problemas judiciales y de gestión del presidente socialista, Gregorio Campos».

La propuesta de elección pretende que sean los partidos políticos los encargados de designar a nueve de los 41 vocales que actualmente componen el organismo. A esos nueve se le sumarían los 31 alcaldes o representantes de cada municipio (elegidos por las distintas corporaciones), como vocales natos, y hay que añadirle un vocal más por Vélez-Málaga, que como cabecera comarcal posee dos escaños.

Rivas recuerda que durante el anterior mandato, pero siempre con el máximo consenso posible, el PP impulsó «una modificación atendiendo a la normativa andaluza, que aplica un criterio objetivo de población, apostando por los ciudadanos a través de una representación más equilibrada, mientras que ahora se plantea volver a que sean los partidos políticos los que elijan a esos nueve vocales», lamenta.

Modificación del artículo 31

Pero hay otro aspecto denunciado ayer por el PP y que asimismo preocupa mucho a esta formación: «Es el cambio de la redacción actual y del artículo 31, donde se especifica que la modificación de los estatutos debe ser impulsada y resuelta por la propia Mancomunidad, de manera que cuestiones tan importantes como la elección del presidente y los vocales, las cuotas estatutarias y los órganos colegiados requerirían en este nuevo marco de la aprobación por mayoría absoluta de dos tercios de los ayuntamientos que estén representados en la institución», alegó Rivas.

«El PSOE e IU quieren blindar esta modificación, lo que al final no deja de ser un golpe de estado por parte de los actuales gobernante. No estamos dispuestos a que esto sea así y, por eso, a propuesta de nuestra formación, se quedó sobre la mesa en la pasada comisión el cambio. Además, vamos a trabajar desde ahora para que este atropello no se lleve a cabo», denunció la propia Rivas en presencia del también alcalde de Torrox, Óscar Medina.