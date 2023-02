El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha puesto la primera piedra del nuevo campo de fútbol de El Morche, que llevará el nombre de Antonio González.

"Hoy es un día histórico porque estamos poniendo la primera piedra de una obra que va a cambiar la historia de nuestro municipio", ha dicho el alcalde de Torrox, Óscar Medina, durante el acto.

La obra permitirá que los niños del CR El Morche tengan un campo de fútbol digno donde entrenar y disputar sus encuentros deportivos. Una vez que las nuevas instalaciones entren en servicio, la zona del antiguo campo de fútbol de El Morche dará mayor apertura al paseo marítimo, permitiendo incluso contemplar Las Dunas de La Carraca, dando mayor valor a una de las zonas más turísticas del municipio.

El alcalde ha explicado que "esto no solamente es un campo de fútbol, sino un gran complejo de ocio y deporte con un aparcamiento, el primero subterráneo de la costa de Torrox, que tendrá pistas polideportivas y amplias zonas verdes", matizó.

Medina ve así cumplida una de sus promesas electorales, como recordaba: "Otros también lo habían prometido y sin embargo no lo llevaron a cabo".

El regidor torroxeño también ha resaltado el gran trabajo realizado para buscar la mejor ubicación, junto a José Manuel Fernández, Paula Moreno y María de los Ángeles Ruiz, con “los que hemos pasado mucho sinsabores, denuncias de por medio y amenazas de querellas criminales que han ralentizado la ejecución del proyecto, pero la mayoría absoluta y la Justicia nos ha dado la razón y hace posible que El Morche por fin tenga un campo de fútbol digno", ha dicho.

Instalaciones

El complejo deportivo alcanzará cerca de 27.000 metros cuadrados, en dos parcelas situadas en la urbanización Santa Rosa, en la zona de Los Llanos, al sur del Colegio Público Los Llanos y del Instituto de Educación Secundaria Alfaguar, situados en la calle Alhelí. Las obras se realizarán en dos fases, siendo UTE Obras Generales del Norte S. A. y Copesol S. L. quien se encargue de los trabajos de ejecución de esta primera fase del proyecto.

En esta primera fase, en la que se realizarán los trabajos de cimentación y de obra del parking y del resto de instalaciones, suponen una inversión de 5,5 millones de euros y confían en que esté culminada para finales de año.

Al acto de la primera piedra han asistido la teniente de alcalde de El Morche, María de los Ángeles Ruiz; la concejala de Contratación, Paula Moreno; el concejal de Deportes, José Manuel Fernández; el gerente de la empresa adjudicataria, UTE Obras Generales del Norte S. A. y Copesol S. L.; arquitectos municipales, y los expresidentes y el presidente actual del CR El Morche.

La teniente alcalde de El Morche, María de los Ángeles Ruiz ha insistido en la necesidad de facilitarle a los niños del club un nuevo terreno de juego donde entrenar en las mejores condiciones y no como han venido haciendo en los últimos años. Ruiz ha puesto de ejemplo que el levante de estos días se ha llevado el albero “y los niños del club han tenido que jugar prácticamente sobre cal viva”, una situación que, tal y como apuntaba, se venía arrastrando durante décadas y “a la que desde otros partidos políticos ya no solo no se la habían dado, sino que además les han puesto trabas en este camino hasta conseguirlo”.

En la cápsula del tiempo de esta primera piedra han querido dejar como testimonio arena de la playa de El Morche, para recordar la ubicación del campo de fútbol, y el albero en el que durante tantas décadas ha jugado el CR El Morche, con algunas fotografías de esta etapa y su bandera. Además de la prensa del día, se han guardado el acta de contratación y un plano de la obra junto a una de las gorras que lleva y manda hacer Antonio González, para repartirlas a todo el mundo.