El municipio axárquico de Almáchar acogerá este sábado, 24 de junio, la V edición del Concurso de Verdiales 'Arrejuntaos' por Comares que organiza desde hace cinco años para poner en valor las tradiciones populares, el cante, baile y música. Las pandas de verdiales llegarán a la plaza de España a partir de las 21.00 horas y, a las 23.00 horas, comenzará el concurso.

La cita ha sido presentada este martes por el presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez; la vocal de Agricultura en funciones, Aroa Palma; el portavoz institucional, Antonio Sánchez; el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, y Carlos Aranda, organizador del evento.

"Los verdiales, con gran raigambre en Los Montes y en la Axarquía, están declarados Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía", ha explicado Jiménez, quien ha invitado este sábado a acudir a la plaza de Almáchar a "aquellos aficionados y personas que quieran disfrutar de buenos verdiales" en "el mejor escenario y la mejor representación de este arte ancestral enraizado con el flamenco".

También Palma ha invitado "a todos los malagueños a disfrutar de Almáchar a ritmo de verdiales, con un buen vino y con la gastronomía local que tan rica sabe en nuestro pueblo". La vocal mancomunada ha vuelto a aprovechar para agradecer "a los colectivos y personas de Amáchar que de forma desinteresada dinamizan las actividades del pueblos".

Yuste ha distinguido a los verdiales como la "esencia de nuestra cultura" recordando que precisamente el nombre del concurso está muy relacionado con el origen de los lagares "en los cuales nacieron los verdiales donde se arrejuntaban a cantar y a bailar cuando terminaban la faena". "De ahí que también los verdiales estén incluido en el Plan de Acción del Sistema Importante del Patrimonio Mundial (Sipam) de la uva pasa moscatel de la Axarquía.

El alcalde almachareño ha finalizado con el deseo de que "la Unesco pronto declare a los verdiales Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" y reivindicando a la Diputación de Málaga "que se vuelva a implicar en las escuelas de verdiales de la provincia de Málaga y en los bailes de rueda para que no se pierdan y sean un revulsivo para la juventud".

En este sentido, ha agradecido a la Escuela de Verdiales de Almáchar por la organización de este concurso. "Esperamos que se acerquen muchos malagueños a disfrutar de él así como de la Feria de Ganado que tiene también lugar este fin de semana", ha concluido.

Por su parte, Carlos Aranda, ha agradecido "la implicación del Ayuntamiento y de la Mancomunidad Axarquía por dar visibilidad a los verdiales". "El concurso comenzó en 2012 en la Venta de Cárdenas, pero tras un parón, conseguimos retomarlo gracias al apoyo del Ayuntamiento. Nos ilusiona mucho que Almáchar celebre este concurso dedicado al estilo de Comares que no tenía como sí existe para el estilo de Almogía o los Montes. Y además, con un gran éxito de público".

Bases del certamen de verdiales

El concurso tiene la particularidad de que no son pandas federadas, "retomando la verdadera esencia de las antiguas fiestas en las que no había pandas y llegaban los fiesteros de diferentes lugares". Así, las bases del concurso establecen que cualquier fiestero puede presentarse siempre y cuando no coincidan más de tres de la misma panda oficial en la denominada panda 'Arrejuntaos'.

El baile no entrará dentro de esta restricción, siempre y cuando el mismo no sea íntegro de una misma panda federada, al igual que la figura del alcalde y la opción de llevar abanderado. Todo ello siempre y cuando cumpla únicamente sus respectivas funciones y no ejecuten cante alguno durante el concurso.

Se establecerá una limitación de instrumentos para propiciar la igualdad de condiciones entre las pandas y la posibilidad de afluencia demás en ellas. Esta será: un violín, un pandero, un laud y/0 bandurria, dos guitarras, dos platillos, castañuelas adicionales, un alcalde, un bailaor y dos bailaoras y cuantas personas se quiera para el cante, siempre y cuando no participen activamente como "tocaores". La opción de un bailaor de bandera, cuyo baile se realizará en el primer revezo de la fiesta, no entrará a concurso.

No se exigirá ningún tipo de atavío ni uniforme. El concurso se realizará tocando en círculo, sin micrófonos y ni escenario. El orden de actuación se someterá a sorteo por la organización y constará de cuatro revezos: primer revezo de fiesta que incluirá obligatoriamente un bajín de cuerdas; segundo revezo de fiesta; tercer revezo de baile de pareja y cuarto revezo de baile de trenzaillo.

El jurado estará compuesto por cinco personas con experiencia en la fiesta de Comares. Se establecerán un premio de baile de pareja, uno de baile de trenzacillo y otro de clasificación de fiesta en relación con la cantidad de pandas participantes.