El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha decidido ampliar las medidas urgentes de ahorro de agua potable ante la grave situación de sequía que vive la provincia de Málaga, en especialmente en la comarca de La Axarquía.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha dictado un bando por el cual adopta nuevas limitaciones urgentes con la finalidad de reducir el consumo de agua. "Tenemos que actuar con responsabilidad ante la alarmante situación de sequía en la que nos encontramos, y la obligación de hacer un uso solidario del agua para garantizar el suministro a los ciudadanos". Para ello, el regidor ha pedido la colaboración de vecinos y visitantes, "lamentando las molestias que pueda ocasionar, pero la escasez de agua ya es una realidad que afectará a la población si no ponemos medios".

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha informado que "la crítica situación en la que nos encontramos, con los recursos hídricos al mínimo, nos obliga a tomar la decisión de aumentar las restricciones con las que pretendemos ahorrar, y evitar encontrarnos con depósitos a niveles mínimos. Y es que, la empresa que gestiona el agua en alta, Axaragua, nos ha comunicado que reduce en un 20% el suministro desde la presa de La Viñuela", ha explicado el edil.

Y es que el embalse del que se abastecen los 31 municipios de la comarca de la Axarquía se encuentra desde hace meses en situación de muerte técnica ya que almacena menos del 10% de su capacidad, tras encadenar meses sin precipitaciones importantes.

Prohibiciones

De esta manera, se prohíbe el uso de agua potable para el riego de jardines, parques, zonas verdes, baldeo de calles, llenado o rellenado de piscinas privadas, así como el lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados y otros usos no esenciales.

Las limitaciones entrarán en vigor este martes, 4 de julio, y tendrá una duración indefinida hasta que se dicte un nuevo bando que lo anule o se declare el fin de la situación de sequía.

Además, tras el cierre de las duchas de las playas del municipio desde el 1 de agosto del pasado año, ahora se decreta el cierre de los lavapiés a partir de este martes, 4 de julio.

El Ayuntamiento de Rincón recuerda que, los servicios de la empresa Greencón realizan el baldeo de las instalaciones municipales con agua no potable, y el campo de golf de Rincón de la Victoria se riega con agua regenerada desde hace años.

Asimismo, el consistorio en colaboración con la concesionaria de la gestión urbana del agua, Hidralia, va a desarrollar una campaña de concienciación sobre el uso razonable del agua con recomendaciones para evitar despilfarro de agua potable.

Agua no potable

Desde hace años, Rincón de la Victoria trabaja en el control de los recursos hídricos a través de la empresa concesionaria de la gestión urbana del agua, Hidralia, mediante la modernización y digitalización de los sistemas para la mejora del uso del agua.

Por otro lado, se ha renovado las redes de abastecimiento, se han emprendido campañas de búsqueda de fugas en las redes de distribución y de tomas no controladas, y se han habilitado captaciones de agua no potable para el llenado de cubas con el fin de garantizar que todo el baldeo del Municipio de Rincón de la Victoria se realice con agua no potable.