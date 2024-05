La Mutualidad de la Abogacía: "No estamos en contra de la pasarela al RETA"

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Rafael Navas, sostiene que no están «en contra de la pasarela al RETA», en respuesta a las medidas anunciadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solucionar el conflicto abierto con los abogados y procuradores mutualistas, que denuncian que están percibiendo jubilaciones paupérrimas al final de su vida laboral.

«La mutualidad desde el primer momento no está en contra de esta pasarela. Lo que pasa es que no tiene potestad para poder regularla, es el Gobierno el que tiene que dar los pasos para decir en qué condiciones se haría», sostiene Navas en conversación con este periódico, que critica una falta de interlocución por parte del Ejecutivo con la Mutualidad. «Nosotros no vamos a poner ningún impedimento a lo que el Gobierno determine que tiene que hacer con esos fondos que le trasladaríamos en representación de cada mutualista que decida irse a la pasarela».

Esa «pasarela» supondrá el traspaso del sistema de capitalización individual que mantienen en la mutualidad desde el año 2005 -cuando pasa de ser un sistema colectivo a individual- al RETA, esto es, el sistema público de cotización, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esta es una de las grandes reivindicaciones de los abogados y procuradores mutualistas afectados, que el Gobierno establezca ese traslado al sistema público para «todos» los mutualistas.

Fin de la alternatividad

Con respecto al fin de la alternatividad en 2027, otra de las medidas avanzadas por la cartera de Elma Saiz, Rafael Navas asegura que «no están de acuerdo» y que «prefieren no perderlo» aunque «desde el punto de vista de negocio» no es determinante para la mutualidad.

«Nos gustaría que no se acabara [la alternatividad], porque cada uno tiene que decidir, como ha sido en estos últimos años, dónde quiere estar, si en el sistema público o en el sistema privado», mantiene Navas.

Manifestación de abogados y procuradores mutualistas de Málaga. 29 de septiembre de 2023. / Álex Zea

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía señala que los mutualistas alternativos -aquellos que cotizan exclusivamente por la mutualidad y no están en el sistema público- representan el 30% del «ahorro gestionado» mientras que los complementarios -contarán con una doble prestación por jubilación, por el sistema público y privado- abarcan el 70%.

«Partiendo de eso, nuestro negocio real es el de la complementariedad. También es cierto que siempre hemos sido alternativos porque la mutualidad es más antigua incluso que la propia Seguridad Social», continúa, al tiempo que afirma que la incorporación de alternativos a la mutualidad ha ido disminuyendo progresivamente, pasando de inscribir en torno a 5.000 y 7.000 anuales a los 1.200 del año pasado. «Es cierto que no queremos perder esa opción pero desde el punto de vista económico tampoco nos hace mucho daño».

Defiende la transparencia

Ante las críticas de los letrados sobre la falta de información cuando se produjo el cambio del sistema de capitalización colectiva al individual, Navas defiende que la mutualidad ha sido «súpertransparente».

Recalca que en noviembre de 2005 se celebró una asamblea extraordinaria y se comunicó «de forma individual» a los mutualistas la situación en la que quedaban sus prestaciones.

«Se hicieron comunicaciones individuales, aparte de ir por los 83 colegios de España explicando lo que era el cambio a la capitalización individual. Y eso unido a que desde el año 2005 todos los trimestres les ha salido la posición que tenían en la mutualidad, con el saldo que tenían, las cuotas que habían pagado, los gastos que se le quitaban...».

Navas agrega que desde 2018 se empezó a indicar la posible renta a la que accederían los mutualistas. «Creo que la transparencia en este caso de la información siempre ha sido clara pero cada uno tiene una opinión en este respecto».

Y en cuanto a las críticas de los mutualistas sobre las pensiones mínimas que perciben al final de su vida profesional, Navas insiste en que «hay muy pocos que tienen por debajo de los 500 euros»: «Y esto es porque han pagado muy poco dinero o han interrumpido a lo largo de su periodo de trabajo , algunos años donde no han aportado, por las razones que sean, porque han dejado de ser abogados y han vuelto a serlo».

Suscríbete para seguir leyendo