Con motivo de la celebración del ‘After del Verano’, un evento que Ron Barceló organiza el próximo 21 de septiembre con 500 personas en Jowke, un espectacular oasis beach club al sur de Madrid, la marca ha preguntado a los jóvenes españoles, a través de la mecánica de la campaña, cuál es la canción favorita del verano. Entre las casi 20.000 respuestas, resultado ha sido una ajustada competencia: 'Baby Hello' de Rauw Alejandro & Bizarrap y 'Columbia' de Quevedo han logrado un empate con un 31% de los votos cada una. No muy lejos de este duelo de titanes, se encuentra 'Arena y Sal', un temazo hecho por el trío artístico de Omar Montes, Saiko y Tunvao. Con un 20% de las respuestas, esta canción te traslada a aquellos momentos de playa, tardeo y puesta de sol. Y, por último, el hit de 'La Sesión 56', fabricado por la colaboración maestra entre Bizarrap y Rauw Alejandro, que ha obtenido un 18% de apoyo.

‘Lala', 'Columbia' y 'Cocoloco' entre las canciones favoritas de los influencers españoles para ser la canción del verano 2023

Por otro lado, Ron Barceló ha hecho la misma pregunta a su exclusiva lista de asistentes VIP. Entre los más de 50 invitados como Anabel Pantoja, Michenlo, Marta Riumbau, Claudia Martínez, Peldanyos o Telmo Trenado, las respuestas que más se han repetido han sido la envolvente 'Lala' de Myke Towers, que con su ritmo y letra contagiosa, ha asegurado su lugar como una de las principales apuestas en la búsqueda del himno del verano. 'Columbia', el temazo del artista canario Quevedo, que ha hechizado no solo los jóvenes españoles, sino que también ha conseguido seducir a los invitados VIP. Y, por último, 'COCO LOCO', el coctel musical de Maluma que contagia el buen rollo del verano.

Sigue participando para conseguir una invitación a ‘El After del Verano’

Sólo 500 afortunados podrán asistir el 'After del Verano', los más disfrutones, aquellos que se apuntan a todos los planes y para los que el 'Vive Ahora' es su filosofía vital. Para conseguir uno de estos codiciadas entradas cuádruples y vivir la mejor experiencia de la temporada con tres amigos, la marca ha creado un concurso en elafterdelverano.com que estará habilitada hasta el 12 de septiembre.

Los participantes deberán demostrar, a través de un sencillo test, que son los que mejor saben disfrutar del verano. Además de la mecánica en esta web, en las redes sociales en Instagram y Twitter de la marca se seguirán repartiendo durante las próximas semanas más invitaciones para el evento.

Por y para ellos, la marca organiza el próximo 21 de septiembre 'El After del Verano', un evento experiencial en el que 500 personas celebrarán, en el oasis beach club Jowke de Alcorcón, el mayor after del año y pensado especialmente para los más disfrutones, para quienes la diversión no termina.

Durante los próximos días, Ron Barceló seguirá desvelando algunos aspectos de la experiencia, así como la lista completa de los invitados VIP que celebrarán juntos el homenaje a la mayor fiesta del año.

Qué incluye 'El After del Verano'