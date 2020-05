La Agencia Sanitaria Costa del Sol conciencia sobre la prevención de los melanomas

La Agencia Sanitaria Costa del Sol a través de la campaña 'Disfruta del sol sin dejarte la piel' y su nueva estrategia 'Soludable' lanza en el Día Mundial del Melanoma una campaña de sensibilización frente al melanoma.

Se trata de una iniciativa denominada 'Por ti, por mí, por todos, por Andalucía. ¡Revisa tus lunares!' con la que se pretende concienciar a la población sobre la importancia de su prevención y de un diagnóstico precoz teniendo en cuenta, sobre todo, la situación de pandemia actual producida por COVID-19.

En palabras de la directora de Dermatología y también de esta campaña, Magdalena de Troya, "en el Día Mundial del Melanoma queremos recordar a la ciudadanía que éste es un cáncer de piel muy peligroso y que para combatirlo es crucial detectarlo a tiempo".

"Por ello, es importante que estemos atentos a los cambios que puedan ocurrir en nuestros lunares. Un crecimiento inesperado, una modificación en la forma o en el color, o la presencia de síntomas subjetivos como el picor o el dolor, pueden ser el primer indicio de melanoma", ha indicado.

De Troya ha explicado que "la pandemia de COVID-19 ha llevado a una situación de reordenamiento absoluto de prioridades y muchos problemas de salud han quedado postergados ante el riesgo de contagio que suponía acudir a un centro sanitario".

"En el caso del melanoma, el retraso en el diagnóstico puede tener un coste en vidas, como indica un reciente estudio llevado a cabo por el doctor Tejera-Vaquerizo 'Estimated effect of COVID-19 lockdown on melanoma thickness and prognosis: a rate of growth model' que muestra cómo una demora de tres meses se relaciona con una progresión tumoral hacia una fase más avanzada y de peor pronóstico", ha continuado.

Asimismo, ha recordado que en esta pandemia se ha producido "la triste noticia del fallecimiento del carismático Michael Robinson (ex jugador y comentarista deportivo) a consecuencia de un melanoma metastásico".

"Por tanto, si notamos algún signo de alarma acudamos a nuestro centro de salud más cercano, y consultemos con nuestro médico. Hoy gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, a través de la telemedicina podemos tener la valoración de un dermatólogo en menos de 48 horas", ha apuntado.

Por otro lado, también ha recordado que el melanoma puede evitarse. Hasta el 50 por ciento de ellos se deben a una exposición solar excesiva. Las quemaduras solares en la infancia o en la juventud son causa de melanoma.

Según Magdalena de Troya, "ahora que estamos iniciando el desconfinamiento, tenemos mayor riesgo que nunca de sufrir una quemadura solar si no actuamos de forma prudente. Exponernos progresivamente al sol, para que la piel pueda adaptarse a las radiaciones ultravioletas, y con las medidas adecuadas de fotoprotección es nuestra propuesta SOLUDABLE para una vida sin cáncer de piel. Porque hay vida más allá del COVID".

Dentro de esta campaña de sensibilización y teniendo en cuenta las líneas estratégicas y diferentes ámbitos en los que trabaja, se ha producido un vídeo que recoge las principales recomendaciones y decálogo de fotoprotección claves para poder prevenir el cáncer de piel, cartelería específica en línea con los mensajes y tono positivo de esta iniciativa y se ha desarrollado una campaña de difusión completa tanto interna mediante mensajes en la revista digital de profesionales, fondos de escritorios y otras herramientas de comunicación; como externa, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

En este sentido, esta campaña recoge mensajes ofrecidos por diferentes colaboradores a lo largo de todos sus años de los distintos ámbitos, entre ellos: sanitario, deportivo, educativo, gastronómico, laboral y turístico.

A través de ellos invitan a no decaer en el empeño de continuar con la autoexploración de la piel y la fotoprotección a pesar de la situación vivida en la que, destacan, "se nos han roto todos los esquemas pero continuamos pensando en ti".

En el vídeo los protagonistas ofrecen consejos para hacer deporte fotoprotegidos, cómo cuidar la piel de los más pequeños teniendo en cuenta que es más sensible y todos los días de confinamiento; y, además, ofrecen recomendaciones para una alimentación 'soludable' rica en antioxidantes.

También en alusión a la recuperación de la normalidad laboral y la progresiva incorporación a los trabajos, recuerdan la necesidad de adoptar las medidas de fotoprotección y, teniendo en cuenta, la llegada del verano y la importante población extranjera en nuestra zona, el vídeo recoge medidas a adoptar para poder disfrutar de las playas cuando sea posible con todas las garantías, buscando espacios de sombra y evitando la exposición en las horas centrales del día.

Profesionales del área de Dermatología, tanto facultativos como enfermeras y auxiliares participan para recordar la necesidad de revisar los lunares y observar si han cambiado de diámetro o tamaño, de forma, de color, ver si son asimétricos y/o si sus bordes presentan irregularidades.

La investigación ocupa también un lugar destacado en esta campaña y, en este sentido, esta campaña incluye también mensajes relativos a la importancia de continuar en esta línea de trabajo.