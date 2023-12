Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, analiza en esta entrevista las acciones ejecutadas por su ayuntamiento con los fondos europeos enmarcados dentro de la Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) y cómo ha sido la gestión ordinaria de este tipo de fondos.

Benalmádena ha gestionado fondos EDUSI en los últimos años ¿Se han conseguido los objetivos para los que fueron destinados?

Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar y ha sido mucho y en tiempo récord. La situación que nos encontramos no fue fácil. Por eso, tengo que destacar el gran trabajo del nuevo equipo de gobierno y, sobre todo, de los técnicos, por trabajar a destajo. Por ejemplo, cuando llegamos en junio, obras y proyectos de gran calado como la Oficina de Atención al Ciudadano o la remodelación de Doña Gloria, el vivero de empresas o la rehabilitación del entorno de Los Molinillos fueron retos que afrontamos sin prácticamente nada hecho. Conseguimos iniciar los expedientes y en breve esas obras serán una realidad. Se han logrado muchos de los objetivos, a contrarreloj muchos de ellos y en la última mitad del año, como la Avenida Alay, una obra en la que tuvimos que hacer modificaciones porque los vecinos lo pedían, la reforma de García Lorca, donde también hemos puesto en marcha otro modificado y otros proyectos, por fin desbloqueados, como la ampliación de la Biblioteca de Arroyo de la Miel que llevaba dos décadas sin sufrir transformación alguna y que necesitaba de una profunda transformación.

¿Ha sido complicada la tramitación, la gestión administrativa de este tipo de fondos?

Como le venía diciendo, sí, mucho, sobre todo, porque las obras no son solo presentarlas en prensa, sino también proyectarlas, adjudicarlas, iniciarlas, ejecutar todo lo presupuestado y tenerlas certificadas, que es lo que te exige Europa. Cuando llegamos, los porcentajes y los tiempos iban en nuestra contra, pero no nos quedamos parados, este equipo de gobierno ha dado todo de sí mismo para desbloquear esos trámites gracias fundamentalmente a que hemos sabido poner en común a todo el equipo político con los técnicos en un solo objetivo: cumplir todo lo que nos pide Europa porque son unos fondos necesarios.

¿Cómo han sido las acciones que se han llevado a cabo en Benalmádena Costa?

Todos estábamos de acuerdo en que la Costa necesita sí o sí, una total remodelación, pero se perdió mucho tiempo en imponer una manera, y en esto hablo de la remodelación de Antonio Machado. Esa transformación que la costa necesitaba requería de alternativas y de un sentido claro de la realidad. Antonio Machado conecta toda nuestra costa con nuestros municipios vecinos y actuar sobre esa avenida sin alternativas era inviable. Por eso, nuestro compromiso fue siempre mantener los cuatro carriles y la mediana. Otros proyectos que han estado presentes en la Costa, nosotros siempre los hemos visto con buenos ojos, como la reforma de la Avenida Alay o la avenida García Lorca. Pero también presentaban problemas, problemas que preocupaban mucho a los vecinos, y prometimos escucharlos. Así, cuando llegamos trabajamos a destajo para hacer un modificado en García Lorca y, por otro lado, porque ya no se podía, hemos decidido ir acometiendo poco a poco otros trabajos posteriores en la Avenida Alay para que el resultado sea completo y tal como quieren los vecinos, que son a quienes nos debemos. Otras obras como la remodelación de la Plaza Olé, podrían haberse planteado de otra manera, pero bueno, llegamos y estaban casi terminadas y, entendiendo la situación y el malestar de los vecinos, hicimos lo que teníamos que hacer que no era otra cosa que tramitar todo como se debía para su apertura porque tanto tiempo cerrada no tenía sentido, sobre todo, ya le digo, para nuestros vecinos. Fue una obra que estuvo meses sin avanzar y nosotros le dimos una solución.

¿Cuáles han sido las principales acciones para favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores y conservar y proteger el medio ambiente de la localidad?

Esto va más allá de los fondos EDUSI, aunque si bien es cierto que estos fondos europeos inciden de manera directa en esa línea y son lo mejor para iniciar esa andadura. Pero si hacemos una instantánea de Benalmádena, lo que más contamina sin duda son las retenciones, que hubo muchas con el carril único en la costa, o por ejemplo, con vehículos a muy poca velocidad circulando sin encontrar aparcamiento. Por tanto, toda la Agenda Urbana, que nosotros apoyamos pero que se puede mejorar y modificar, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también pasan por un gobierno local comprometido con la creación de bolsas de aparcamiento que permitan reducir todo este problema, acompañado de una apuesta segura por la creación de zonas verdes, que ya estamos impulsando. Mire, si le digo que Al-Baytar está en marcha, entenderá que un parque de estas dimensiones, en varias fases, podría dotar al municipio de un nuevo pulmón verde como lo fue en su día y sigue siendo nuestro Parque de la Paloma. Y ese proyecto lo vamos a hacer, sin duda.

La Implantación de la Plataforma de gestión y tramitación electrónica para el Ayuntamiento de Benalmádena ha sido el mejor ejemplo de cómo mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento ¿no es así?

Sinceramente, este nuevo equipo de gobierno quiere dar un paso más allá. Si bien somos conscientes de que una buena administración electrónica nos permite reducir mucho volumen de personas acudiendo a las administraciones, en un municipio con tres núcleos poblacionales bien diferenciados, entrar en una segunda fase nos permitirá dar un salto de calidad, en eso estamos ahora inmersos con un expediente que iniciamos nada más llegar que permitirá que podamos decir, antes de acabar la legislatura, que habremos culminado la revolución tecnológica que tanto necesita un municipio de primer nivel como Benalmádena. Y con esto me refiero a la implantación de aplicaciones que conecten de manera directa e inmediata con el ciudadano, a grandes cambios a nivel interno, cambiar muchas cosas para contaminar muy poco, o intentar no contaminar. Los tiempos cambian y una administración moderna es una garantía de ser una buena administración que facilita mucho las cosas del día a día a sus ciudadanos si conseguimos conexión directa sin tener que salir de casa.

¿Cuáles son las diferentes etapas que Benalmádena debe cumplir en el camino iniciado hacia un modelo de ciudad sostenible?

Como le he dicho, nuestro primer reto cuando llegamos fue parar los atascos y devolver la costa a la normalidad, con cero retenciones. El siguiente, quitar de la vía los vehículos buscando aparcamientos, apostar por zonas verdes de extenso recorrido, como Al-Baytar, y apostar por la Gran Senda permitiendo ganar claramente espacio al peatón y conectar Benalmádena con el resto de municipios caminando.

Y en un futuro más inmediato ¿Cuál es la estrategia de Benalmádena para acceder a nuevos fondos europeos con similares objetivos a los aplicados hasta ahora?

Esa estrategia se puede ver ya en nuestro día a día porque este equipo de gobierno está dedicando muchas partidas única y exclusivamente a realizar proyectos. Y el motivo de esto es bien sencillo, si tenemos los proyectos ya redactados y previstos y salen subvenciones va a ser mucho más fácil el recorrido porque no pasará lo que le ocurrió al gobierno anterior, que no había nada y comenzó a improvisar. Nosotros estamos plenamente preparados para los fondos que vengan porque cuando salgan iremos por el buen camino con los deberes hechos y el ayuntamiento bien preparado para ponerlos en marcha nada más sean aceptadas las ayudas.

¿Cómo se imagina Benalmádena dentro de, por ejemplo, una década?

La verdad, se lo digo con rotundidad, imagino una Benalmádena moderna, el centro que conecta toda la Costa del Sol, el mejor sitio para vivir con tres núcleos poblacionales que marcan contrastes y con plenas garantías de gran calidad de vida. Pero al mismo tiempo, imagino esa Benalmádena que no renuncia a lo que fue, a su historia, a sus lugares de referencia, y con esto hablo de La Niña, de sus plazas emblemáticas, sus costumbres, sus tradiciones… La Benalmádena que yo vi crecer, con la que crecimos muchos, tiene que recuperar esas cosas al mismo tiempo que se adapta a unos tiempos que demandan una prestación de servicios modernos, seguridad jurídica para inversiones, con un Tívoli renovado, con instalaciones deportivas de primera que nos hagan ser referentes, no solo en sol y playa, sino en ocio familiar, gastronomía, diversidad y, ya le digo, yo imagino un municipio dentro de diez años que sigue lleno de contrastes, haciendo honor a su identidad, cuidada con mimo, moderna, que no esconde lo mejor que tiene en cada uno de sus rincones que bien vale la pena visitar y vivir cada día.