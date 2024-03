El Mercado de abastos de Estepona reabre de la mano de una estrella Michelin

El Mercado de Abastos de Estepona resurge de sus cenizas, con una nueva apuesta gastronómica de la mano del chef con una estrella Michelin Robin Hall.

Construido en 1949 en la calle Villa, en pleno corazón del casco antiguo de Estepona, funcionó como mercado tradicional hasta 2017, en que fue sometido a una reforma integral convirtiéndose en un Mercado Gourmet.

Aquella aventura, con pandemia de por medio, no prosperó y hoy tras dos años de cierre, reabre sus puertas con una concesión por 20 años, con un gran espacio de 950 metros cuadrados que fusiona el encanto del sabor local con una selección de sabores internacionales, bajo la gestión de Nation Food, dirigido por Hazel Gormley-Leahy y Janne Thorstenson.

El Mercado de Abastos de Estepona abre con cinco nuevos restaurantes. / l.o.

Propuesta

El nuevo Mercado de Abastos de Estepona ofrece cinco restaurantes distintos, servicios take-away y seis tiendas para adquirir productos selectos.

El mercado abre ininterrumpidamente de 12:00 a 24:00 horas, orientado a vecinos y turistas, con una capacidad para 140 comensales en el interior y otros 140 en la terraza, más la barra, y un ticket medio de 35 euros por persona, bebida incluida.

La propuesta gastronómica, dirigida por el chef ejecutivo Robin Hall, está compuesta por los restaurantes Crú, Cucini da Me, Freds Bar de Tapas y Bar de Fuegos, cada uno aportando una identidad única al conglomerado culinario.

El restaurante Ikan es la apuesta más selecta del nuevo Mercado de Abastos de Estepona. / l.o.

Aparte de ellos, destaca Ikan, que ofrece una experiencia exclusiva mediante reserva previa para tan solo 24 comensales por servicio de almuerzo y cena. Todos los restaurantes ofrecen menú cerrado de 17 € a 25 €. En el caso de la noche, los comensales que deseen degustar la cocina de Ikan, podrán optar por dos opciones: un menú de dos platos por 38€ y otra opción de tres platos por 45 €.

Michelin

Robin Hall destaca por liderar cocinas con estrellas Michelin en distintos países, desde Bélgica hasta Tailandia, obteniendo su primera estrella a los 24 años. Inspirado por su estancia en Asia, el chef ejecutivo ha perfeccionado el arte de realzar los sabores naturales de cada producto, comprometiéndose a utilizarlos al máximo en su cocina creativa y socialmente consciente con un enfoque en lo local y lo estacional.

"Mi misión en el Mercado de Abastos es introducir la alta cocina en el tejido cotidiano de Estepona. Con cada restaurante, buscamos deleitar los sentidos y nutrir el alma, ofreciendo desde platos clásicos hasta opciones más exóticas. Este mercado no es solo un lugar donde se come; es una experiencia viva, una celebración de la diversidad y la pasión por la gastronomía que he honrado a lo largo de mi carrera. Aquí, cada ingrediente cuenta su historia y cada plato une culturas”, afirma Robin Hall.

El mercado ofrece una exquisitar y variada vinoteca. / l.o.

El mercado ofrece un modelo de servicio inclusivo y personalizable: si un plato deseado no se encuentra en el menú de los cinco restaurantes, los comensales tienen la libertad de seleccionar ingredientes de la tienda de verduras para una ensalada a medida o elegir un vino de la vinoteca que será servido en su mesa. Complementando la oferta, durante los fines de semana, una de las cocinas prepara pollo asado para llevar, con la comodidad adicional de un servicio de entrega a domicilio accesible a través de Globo y Uber Eats.

El concepto de negocio se compromete con la sostenibilidad y la calidad al adquirir la mayoría de sus productos de kilómetro cero. De este modo, aseguran la frescura y el apoyo a la economía local, con marcas como Calma by Eladio, Virginia Florista y Sabor de Andalucía, en la sección de tiendas.

El equipo del nuevo Mercado de Abastos de Estepona refleja el espíritu multicultural que de la Costa del Sol, ya que está formado por 32 trabajadores de 12 nacionalidades y hablan 15 idiomas, lo que garantiza un servicio acogedor y familiar para todos los clientes.

Inauguración

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado la apuesta de la nueva concesionaria y confía en que "la reapertura sea el comienzo de una nueva era para Estepona, en la que la tradición y la modernidad se entrelazan para crear algo verdaderamente especial para nuestra ciudad", señala García Urbano.

"Abrir nuevamente este mercado es para mí motivo de gran satisfacción. Mi pasión por la gastronomía, así como mi imbatible espíritu emprendedor, se han fusionado en este proyecto para devolverle a la ciudad de Estepona el lugar que se merece dentro del panorama culinario de la Costa del Sol", ha manifestado Gormley-Leahy.