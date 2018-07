Ciudadanos pide una investigación sobre la presunta agresión de Fernando Francés a una artista

La denuncia de la artista Marina Vargas sobre una supuesta agresión recibida por parte del director del CAC Málaga, Fernando Francés, llegará mañana al pleno del Ayuntamiento de Málaga. Ciudadanos considera que este hecho reviste suficiente gravedad como para que sea investigado por parte del equipo de gobierno con el objetivo de "esclarecer los hechos". Por ello, Ciudadanos ha presentado una moción urgente al pleno que se celebra este jueves en la que insta al Área de Cultura del Ayuntamiento a que inicie una investigación, ya que la citada denuncia "ha traído consigo, sin exageración alguna, centenares de reacciones en redes y ha tenido recorrido mediático, algo que, desde luego, empaña la imagen de un museo que se ha caracterizado en los últimos años por ser un referente del arte moderno y contemporáneo en la ciudad. Los hechos, por lo tanto, más allá del curso que sigan policial o judicialmente en caso de tener algún recorrido, deben ser sometidos a un escrutinio por parte de la Administración", reza el texto de la moción a la que ha tenido acceso La Opinión.

Ciudadanos considera que "dicha acusación, visible en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, algunos de ámbito nacional, es lo suficientemente grave como para que el Ayuntamiento se interese por recabar información al respecto.Éste es el objetivo de esta iniciativa que, como no podría ser de otra manera, parte de la necesaria presunción de inocencia, pero no puede soslayar el hecho de que el señalado es el máximo responsable de uno de los principales museos de la ciudad y que, en tanto concesión, debe tener tratamiento de público".

La solicitud de Ciudadanos prosigue: "Entre las reacciones más sonadas, se encuentra la de la Caja de Pandora, que agrupa a más de 3.000 mujeres relacionadas con el mundo del arte y de la cultura. Pero también se han producido otras como las del director del ARTIUM, Daniel Castillejo; la Asociación de Mujeres de Artes Visuales, así como diferentes artistas y críticos. Todos han lamentado lo sucedido y han realizado declaraciones públicas al respecto.Entendemos que, en un momento de prórroga del contrato del CAC y de proximidad del futuro pliego todos estos hechos deben ser esclarecidos, dado que, además, se suman a otras polémicas recientes como la acontecida con el artista Invader, asunto que está en los tribunales".

El domingo 15 de julio, la artista granadina Marina Vargas denunció en su cuenta de Facebook haber sufrido una agresión por parte de Francés el pasado domingo, en la Feria de Arte de Santander.

Éste es el texto subido por Vargas a su cuenta: "Me gustaría informaros que el domingo 15 de julio en la Feria Arte Santander he sufrido UNA AGRESIÓN por parte de Fernando Francés, director del CAC de Málaga, en el stand de mi galería (Javier Lopez y Fer Francés). Sobre las 20.15, Fernando Francés, tras señalarme con el dedo y repetirme 'La has cagado, la has cagado', me golpeó en el rostro con la mano. Todos los detalles de esta agresión están en conocimiento de la policía, pues he interpuesto una denuncia contra esta persona. Tras un primer momento de shock, aunque me siento humillada y llena de dolor, creo que debo comunicarlo para que este tipo de actuaciones no se repitan y empiecen a visibilizarse.