Rozalén: "Sabemos que la música es lo último que olvida el ser humano"

Han pasado ocho años desde que se instalara en Madrid para empezar su carrera como artista, ¿qué ha cambiado en la Rozalén de ahora respecto a la de entonces?

Yo quiero pensar que soy un poco más madura [ríe], y he aprendido tantísimas cosas desde entonces... Siempre digo que aunque estudié Psicología las mayores lecciones me las estoy llevando ahora. Esta es una profesión que te enseña mucho sobretodo por el tema de la exposición. Cuanto más tiempo pasa más necesito conectar com mis raíces, necesito de la gente que me quiso antes de darme a conocer.

¿Qué podemos encontrar en este tercer disco Cuando el río suena...?

Aunque suene a tópico, es mi disco más personal. En él cuento cosas bastante «intensas» por decirlo así, tanto mías como de mi familia. Historias que tienen que ver con la historia de este país también. Son temas que han dado de que hablar, que han sido muy criticados. Me senté frente a mi abuela a entrevistarla porque es así como uno se conoce y sabe hacia dónde quiere ir.

¿Cuál diría que es su principal fuente de inspiración a la hora de componer sus temas?

A mí lo que me inspira son las cosas que veo a mi alrededor y que vivo. Es verdad que cuando estamos enamorados o rompemos somos capaces de sacar tres discos [ríe], pero a mí me afecta y me inspira mucho lo que pasa a mi alrededor. Me interesa la política, porque al final es la sociedad. Pero vamos que hasta una pared en blanco puede ser muy inspiradora si la imaginación está a tope. Tengo yo como un viaje interior muy alto, vuelo alto en mi cabeza.

¿Qué le gustaría haber hecho en caso de no haber triunfado en la música?

Yo lo que iba a ser es psicóloga y musicoterapeuta. Es verdad que lo que yo más disfruto en la vida es cantar y contar. Creo que estaba muy claro que yo había venido a este mundo a eso. Pero nunca lo sabía ver, pensaba un poco que la música podía ser mi trabajo... Entonces cada cosa que me está ocurriendo a mí me parece un milagro, yo cantaba en los bares mientras estudiaba la carrera... en fin. Tener miles de seguidores, cantar con artistas que admiro... Todo eso me parece increíble.

A parte de Psicología, hizo un máster en Musicoterapia, ¿Qué beneficios considera que puede traer consigo la música?

Los beneficios son más mentales que físicos. Dependiendo del colectivo con quien trabajes pues trae consigo unos beneficios u otros. Yo hice prácticas en Parkinson y se trabaja mucho la articulación y también la memoria. Sabemos que la música es lo último que olvida el ser humano. En definitiva lo que hace la musicoterapia es mejorar la vida de las personas. En autismo sobretodo los resultados son muy bestias.

¿Cuál de esas colaboraciones le ha hecho especial ilusión por su emotividad o por la ocasión?

Yo creo que a partir de ahora van a salir discos en los que ponga: Aquí no colabora Rozalén [bromea]. Pero si me tengo que quedar con una diría que cantar con Joaquín Sabina en Buenos Aires es otro nivel. También la de Víctor Manuel que fue quizás la primera vez en la que yo me vi rodeada de todos mis maestros cantautores. Con Ismael Serrano me encanta cantar... Todas son especiales.