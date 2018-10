Las malagueñas Marta y Noelia cruzan la pasarela y continúan en OT

Las malagueñas no defraudan al jurado y siguen una semana más dentro de la academia. La tercera gala del concurso les ha vuelto a dar la oportunidad de demostrar que merecen seguir en OT. En la pasada noche, Marta volvió a deiletar al público con la interpretación de la canción 'Just given me a reason' , a pesar de luchar durante toda la semana contra sus agudos. Por su parte, Noelia demostró su capacidad de adaptación y lució nuevamente su voz con la cancion 'What a fool believes' y fue felicitada por el jurado, por el gran concurso que está realizando.

Operación Triunfo ha vivido este miércoles noche su tercera gala, la cual comenzó con la actuación grupal de todos los concursantes cantando 'Viva la vida', de Coldplay y contó con un nuevo miembro dentro del jurado, el dj Wally López, quien acompañó a los demás componentes, Manuel Martos, Ana Torroja y Joe Pérez Orive.

Tras salir nominados en la pasada gala, África y Dave, fueron los primeros en actuar defendiendo sus canciones en solitario, `God is a woman', de Ariana Grande y 'Rock and roll bumerang' de Miguel Ríos. En este caso, su actuación y la audiencia beneficiarón con un 80 por ciento de los votos a Dave, convirtiendose África en la segunda expulsada de esta edición.



Las actuaciones

Las malagueñas se volvieron a salvar una noche más de las nominaciones. La primera en actuar fue Marta, junto a su compañera Alba cantando 'Just given me a reason' de Pink y Nate Rues (ver actuación). El tercer dueto fue el de Noelia, quien tuvo que cantar una canción totalmente diferente a la de la gala pasada, esta vez se trataba de 'What a fool believes' de The Doobie Brothers. Cantó junto a su compañero Famous, con quien demostró una complicidad total (ver actuación).

Por su parte, Carlos y María cantaron la canción ´Contigo´ de ´El canto del loco´; Miki y Joan, ´Friday I´m in love´ de The Cure; Sabela y Marilia ´Cómo quieres que te quiera´ de Rosario; y Natalia y Damion, ´Lo siento´ de Beret. Julia cantó en solitario ´Born this way´ de Lady Gaga y se convirtió en la favorita de la noche.

El artista invitado

Blas Cantó, el joven artista que ya estuvo como invitado en la edición anterior, vuelve a visitar a ´Operación Triunfo´. El disco de Oro y número uno en listas oficiales de ventas, cantó su nuevo single 'El no soy yo'.

Joan y Damion los nuevos nominados

Tras las valoraciones del jurado y las salvaciones tanto por parte de los profesores como de los compañeros, Joan y Damion se han convertido en los nominados de la noche. Ambos concursantes cantarán en solitario en la próxima gala y deberán hacer todo lo posible por ganarse al público y continuar una semana más.