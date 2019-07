Festival de Benicasim 2019: Las canciones más relevantes que harán bailar a Benicasim

Una imagen de la banda que actuará en el FIB 'Kings of Leon'

El Festival Internacional de Benicasim 2019, que arranca el lunes 18 de julio, pretende que esta edición sea de lo más especial y para ello, su director ya expresó que "apretarán el botón de reset" para asegurar la rentabilidad del evento los próximos 25 años.

El festival de música pop, rock, indie y electrónica que se celebra en la provincia de Castellón acercará este año a grupos y artistas de talla mundial que harán disfrutar a las más de 130.000 personas que se espera que acudan.

En la siguiente lista se destacan las cincuenta canciones estrella del FIB 2019. La reina de la playlist es la artista neoyorquina Lana del Rey, que con su tema 'Born to die' enloquecerá a las miles de personas que presenciarán su actuación. El compositor británico George Ezra ocupa el segundo lugar del listado con su canción 'Pretty shining people' y como tercera canción más esperada aparece 'Waste a moment', de la banda estadounidense de rock, Kings of Leon.

Pero el Festival de Benicasim no será solo esto. Otros grupos de gran éxito internacional harán las delicias de sus seguidores en una especie de fiesta de la música que durará tres días, del 18 al 21 de julio. Vetusta Morla, Kodaline, La M.O.D.A., Cupido, The 1975, Franz Ferdinand, Bakermat o AJ Tracey serán algunos, que no los únicos, de los nombres destacados del festival.