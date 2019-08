Cepeda inunda de buena música la noche de Nerja

Era una cita muy esperada que, como no podía ser de otra manera, acabó en éxito. Luis Cepeda y su banda llenaron de buena música la penúltima cita del Festival de la Cueva de Nerja con un concierto que congregó a más de 600 personas en una noche que al aire libre en los jardines exteriores de la cavidad. Pasadas las diez de la noche, el cantante salió al escenario y pronto se desató la locura. Los sones de Me da igual sirvieron para comenzar a poner banda sonora a un espectáculo que fue rotundo. El cantante y compositor gallego congregó a un público de todas las edades para mostrar las canciones de su primer disco, Principios, y de su reciente reedición, Nuestros Principios, dos trabajos con los que ha dejado patente que ha llegado a la música con intención de quedarse para largo.

Y en el Festival de la Cueva de Nerja demostró que donde mejor está es sobre el escenario, donde no hay inseguridad, sino satisfacción y ganas de darlo todo. Y así lo hizo con Cuando no estés para después dar las gracias al público y a la organización del festival y pasar a Llegas Tú y poner al público en pie con Esta vez, que fue su primer single hace poco más de un año, tiempo en el que el artista ha demostrado su crecimiento profesional. Un crecimiento que se pudo ver en su directo, potente, limpio, que fue in crescendo según avanzaba el concierto. Porque para descubrir a Cepeda hay que verlo sobre las tablas, que es su territorio natural, en el que es capaz de olvidarse de todo y hacer que quien le escucha sólo se concentre en su voz. Así pasó con Fuimos Vida, una de las baladas que forman parte de la reedición y en la que mostró su complicidad con el público.

En los jardines de la Cueva también sonaron temas como 723, en el que aprovechó para pedir que nadie se olvide de los refugiados, Imperfecto o Si me Dices y el público disfrutó a lo máximo Te quiero disparar, uno de los temas más movidos de Nuestros Principios y que se degusta mucho mejor en riguroso directo. Y de las ganas de bailar con ese tema pasó a una emoción distinta con Tú desnuda, una canción que en su voz tiene un toque intimista y casi hipnótico. Cepeda cuenta cantando y su público no pudo más que ponerse en pie y aplaudirle al acabar este tema, como también lo hizo con la versión que cantó de 90 minutos de India Martínez, con la que tiene una colaboración en su nuevo trabajo.

El cantante puso garra, fuerza y emoción a todo su repertorio, pero también mostró su lado más bromista, con una complicidad absoluta con los asistentes y una cercanía que es ya una de sus señas de identidad. Es un artista que es feliz haciendo feliz a su público y eso se nota desde el primer acorde. No faltaron tampoco Mi musa, que recordó que es una canción que le escribió a una chica de Málaga, y una versión a guitarra de Tal como eres, para acabar la primera parte con una cañera versión de No puedo vivir sin ti, momento que aprovechó para presentar a su banda, Iván Herzog, Diego Cartón, Ramón Aragall y Rubén Alcázar, con los que ya ha formado una auténtica familia.



Y tras este momento tocó el turno de Pídeme la vida, la imprescindible Vuela, Seis, otra de las pequeñas joyas de la reedición, y Mi Reino, el primer single de su nuevo trabajo y otro de los temas movidos que forman parte de él. Tras 90 minutos, el final no pudo ser mejor. De nuevo un toque intimista para cantar Por ti estaré y hacer que el público le agradeciera la más de hora y media de un concierto en el que no faltó de nada. Porque eso es lo que provoca Cepeda, ganas de más, de volver a disfrutarlo en directo nada más apagarse las luces. Y no sólo tiene éxito en directo, sino también en redes sociales, donde el hashtag del concierto de Nerja fue segundo trending topic nacional en Twitter.

El artista ourensano está trabajando en su carrera sin prisas pero sin pausa y en menos de dos años ya ha conocido el éxito pero no ha desviado su camino. Quiere música y más música. Y muchos escenarios, como certifican los más de treinta conciertos que ha dado ya por toda España. Consolidarse en el panorama español no es un camino fácil, pero Cepeda tiene los pies firmes en la tierra y ha demostrado en este tiempo su tesón y esfuerzo para que cada día sea más gente la que lo descubra y ganarse un merecido hueco en la música. Por lo pronto, con Principios logró estar cinco semanas como número uno de las listas de los más vendidos y su reedición ha cosechado unos excelentes números tanto en ventas como en streaming.

Su próxima cita será el 10 de agosto también en Andalucía, con un concierto en Cabra (Córdoba) y en Málaga volverá a cantar a finales de año. Será el 14 de diciembre en el Palacio de Ferias, dentro de la gira conjunta Imaginbank con Ana Guerra. Si tienen la oportunidad, prueben a descubrirlo.