Paula Puertas demuestra que no sólo hay un camino al lector

Su título hace referencia a esas capas que se van dejando atrás a medida que avanza la vida. «Las mejores cosas que he hecho creativamente hablando han ocurrido en los peores momentos de mi vida», revela.



Imagínese que es un cocinero de éxito, pero que un grave incidente da un vuelco a su vida. Ésta es la premisa de Pieles mudadas, el segundo libro de la periodista muy vinculada a Málaga Paula Puertas.

Tras Teclas rotas de marfil (2015), la autora se atreve con este segundo proyecto que promete no dejar indiferente a nadie. «Todos los escritores se ponen de acuerdo en que el segundo trabajo es más complicado, pero yo creo que es porque tienes la responsabilidad del primero, y el nivel de exigencia siempre es mayor», subraya Puertas.

El título de la reciente novela, ágil pero a la vez compleja, hace referencia precisamente a esas pieles mudadas que se van dejando atrás a medida que avanzan las agujas del reloj y se caen las hojas del calendario. «La vida es así. Somos lo que somos porque ayer fuimos otra cosa», enfatiza la escritora. Pieles mudadas es la versión 2.0 de la misma historia: «Antes se titulaba No olvides recordarme y tenía un argumento parecido, pero en junio empecé a reescribirlo porque durante el confinamiento tuve mucho tiempo para pensar». Por ello, insiste en la importancia de los libros en la actualidad como uno de los pocos vehículos para soñar o viajar en tiempos de pandemia.

Así pues, Paula Puertas se decanta por construir historias que despiertan la imaginación. «Realmente yo no soy una escritora que ahonde mucho en descripciones. Yo elegí los nombres, el contexto, los lugares y las profesiones un poco al azar. El protagonista es cocinero porque le da un plus a ese personaje masculino, pero no tiene un porqué claro. Prefiero dar pinceladas y dejar que la mente de las personas haga lo demás», explica.

Ambientada en el mundo de la alta gastronomía, Pieles mudadas pretende atrapar el lector en una historia llena de sorpresas. Amor, secretos, relaciones familiares tóxicas, matrimonios fallidos y miserias son algunos de los elementos que componen la trama, que coquetea con otros géneros literarios. «Me encanta la novela negra y me gustaría escribir una algún día, por ello, he introducido un guiño en este libro», revela la autora.

Su novela, además, llega para mostrar que en la dificultad reside la oportunidad. Nacida en el El Puerto de Santa María y residente en Sevilla, con Estepona como gran faro de su vida personal y profesional, Puertas se ha reinventado como periodista. Ya no ejerce la profesión de forma activa, sino que trabaja como freelance generando contenidos al mismo tiempo que mantiene su cabeza ocupada con nuevos proyectos. Ahora mismo tiene tres. Emprender ese camino le ha permitido dedicarse a su vocación: contar historias.

El último libro de Paula Puertas habla sobre el ego y «una sociedad que teme al fracaso. Estamos viviendo en una época en la que en las redes sociales todos son guapos y tienen éxito, y ver todo eso causa mucha frustración, pero la realidad es que la vida de esas personas no es perfecta», sentencia.

Desde luego, a esta autora no le da miedo fallar. Para ella, no existe un sí sin un no; tanto es así que asegura: «Las mejores cosas que he hecho creativamente hablando ocurrieron en los peores momentos de mi vida».

Su proceso creativo es muy mágico. «Yo me dejo llevar», comenta. La autora suele desarrollar las historias sobre la marcha, pero en el caso de esta novela ya conocía el desenlace que quería alcanzar, por lo que empezó a pensar en cómo conducir los personajes hasta ese punto. «El final ya estaba escrito muchísimo antes de que yo llegara a la mitad del libro», cuenta.

En este sentido, la dicotomía entre el libre albedrío y el destino es otro de los conflictos de Pieles mudadas. Paula Puertas confiesa creer que todo está predestinado: «Decidamos lo que decidamos siempre vamos a llegar a lo que está escrito para nosotros». Siguiendo esta línea de pensamiento, quizá sea el universo quien haya movido los hilos para que la escritora autopublicase sin morir en el intento.

Pieles mudadas es un libro autopublicado, vía cada vez más habitual usada por escritores de todo tipo. «Ya quisiera yo haber publicado con una gran editorial, pero no tenía una y no la busqué. Conocía la posibilidad de autopublicar, con sus ventajas y desventajas, y decidí hacerlo porque no tenía ganas de esperar y quería que mi obra viera la luz. Sostengo que los tiempos han cambiado y que estar avalado por una gran editorial no implica que un lector vaya a comprar tu libro», recalca.

Paula Puertas es la prueba de ello. Su libro recién publicado ya está cosechando lectores y se erige como una inspiración para aquellos juntaletras que están en busca de una oportunidad para lanzar sus obras más personales. «Es una puerta a muchísimos escritores. Un escrito está mejor autopublicado que metido en un cajón», zanja la periodista. Así, Pieles mudadas demuestra que no sólo hay un camino para el éxito. Como se puede leer en el libro, sólo los peces muertos nadan a favor de la corriente.