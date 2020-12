Casado y Banderas apuestan por las entrevistas con magia en su proyecto televisivo

Antonio Banderas y María Casado son dos personas a las que les gusta, y mucho, escuchar a los demás. Así que aambicionaban para el proyecto que abre la división televisiva del Teatro del Soho CaixaBank un programa de entrevistas que permitiera acercarse a la verdad artística y personal de un puñado de talentos. Sin cuestionarios en papeles, más conversaciones que sucesión de preguntas y respuestas, con la sencilla idea de aproximarnos al intérprete y a la persona que está detrás; una experiencia inmersiva de la escena y sus habitantes. El resultado, 'Escena en blanco & negro', se estrena el próximo 15 de diciembre, en Amazon Prime Video. Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López y finalmente el propio Banderas cantarán y contarán a la periodista en un formato que busca "la excelencia y la televisión fresca y dinámica". El actor y empresario malagueño y Casado acaban de presentar la primera temporada en una rueda de prensa virtual.

El título original del formato, el que tenía en la cabeza Banderas cuando lo pergeñaba, define a la perfección el objetivo de esta aventura: 'Música íntima'. "Quería acercarme en la distancia corta a los artistas, lejos de los macroconciertos". El estreno impepinable de 'A Chorus Line', el musical con el que se abrió el Teatro del Soho CaixaBank, supuso aparcar la idea, pero, finalmente, el no hay mal que por bien no venga hizo su magia: "Durante la pandemia realmente comenzamos a ver las grietas donde nos podíamos meter y que se podía hacer televisión, y nos pusimos a trabajar. Todo ha sido muy estresante pero maravilloso, una carrera de obstáculos. Cuando le decimos a otros profesionales de la televisión que montamos todo esto en 40 días con un equipo literalmente de 4 ó 5 personas no se lo pueden creer. Pero aquí estamos", aseguró Banderas.

La idea, desde el principio, fue alejarse lo más posible de entrevistas ortodoxas. "No nos importaba que se vieran los cámaras y los cables; queríamos algo más fresco", dice Banderas. Y, sobre todo, más inmersivas, conseguir una especie de experiencia a partir de las palabras y las músicas de los invitados. "Teníamos miedo de que la magia que se había vivido en el teatro no se viera en la pantalla. Pero he visto ya los episodios 800 veces y sigo llorando con algunos momentos", revela María Casado, quien atribuye mucha de esa magia al hecho de ir sin guión, a conversación abierta. "El propio ambiente que se creó en el teatro propició que ellos se abriesen, se sintieran respetados y que aquí no se iba en busca de nada más que toda la verdad artística que representan, sin temas personales; todo es alrededor de la música y de lo que significa para ellos y su mundo", abunda Banderas.

Preguntada por su episodio especial, la presentadora asegura no poder decidirse: "Todos han sido muy especiales. Vanesa (Martín) llegó la primera, con esa valentía; a David Bisbal, al que conocí hace 20 años, ahora ya padre de familia... Con Pablo Alborán surgió una magia preciosa delante del piano, vivimos momentos especiales con el terremoto de alegría de Pasión Vega, y con Rozalén que es la bondad personificada, tuvimos la lección de maestría de Pablo López...". Y, claro, el invitado especial, el cierre de temporada, el propio Antonio Banderas. "No soy un cantante profesional, sino que siempre he cantando al servicio de los personajes, por mi profesión, porque me encanta el género musical. Me empujaron y me convencieron para ese bonus track", apunta el malagueño, quien, avanza, interpretó canciones de musicales que ya ha interpretado o interpretará en escena (recordemos que en su currículum tótems del género como 'Evita', 'Nine' y 'A Chorus Line'). Y ojo a lo que le contó el actor y director a la periodista: "Cuando te entrevista una persona por la que sientes amistad todo es más fácil, porque te conoce y sabe cómo hurgar en ti para sacar cosas interesantes. Ella lo aprovecha muy bien y yo me abro ante quien me ofrece confianza", dice.

Todos los artistas aparecen arropados por una orquesta bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, la batuta titular del Teatro del Soho CaixaBank o en formatos íntimos, muy íntimos, cuando lo requiere la pieza y la conversación. "Había que hacer la música en directo, que aquello fuera único e irrepetible; se trataba de darle un carácter distinto y único en un ambiente muy cercano, muy amigo y muy íntimo. ", sentencia Banderas.

A punto estuvieron Juanes, Alejandro Sanz y Rosalía de participar en la primera temporada de 'Escenas en blanco & negro', pero la pandemia trastocó esos planes. Quizás sí puedan intervenir en una hipotética segunda tanda de episodios: "Por supuesto, el proyecto queda abierto. Tenemos que ver la respuesta primero del programa, a raíz de esa recepción se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Me gustaría seguir explorando en artistas que cantan en nuestro idioma, o que tienen carácter hispano como Jennifer Lopez", mencionó el 'jefe' del teatro, quien cranea más sueños catódicos estos días: "Nos gustaría hacer un programa de entrevistas con grandes personajes, jefes de estado, filósofos, artistas por supuesto...".

Habrá que esperar al resultado de la primera aventura, 'Escena en blanco & negro', el 15 de diciembre en Amazon Prime Video.