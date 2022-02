Valencia deja el camino libre a Málaga en la carrera por la Copa América

La celebración de la prestigiosa Copa América de vela en Málaga está un poco más cerca. El Team New Zealand, ganador de la última Copa América, comunicó este miércoles al Club Náutico de Valencia que centrará sus negociaciones en la ciudad de Málaga para la celebración de la 37 edición de esta competición de vela en el año 2024, en caso de que sea España el país que acoja este evento. No es una decisión definitiva, pero para la capital de la Costa del Sol es una gran noticia ya que Valencia era un rival muy poderoso de cara a albergar esta competición, con amplia repercusión mediática a nivel mundial.

Málaga pujará con otras dos candidaturas internacionales: Cork, en Irlanda; y Yeda, en Arabia Saudí. El coste aproximado de traer a Málaga la prueba está en torno a los 100 millones de euros, según ha podido constatar La Opinión de Málaga de fuentes municipales, una cifra que se ve compensada por el impacto turístico y promocional de Málaga y de la Costa del Sol en un evento deportivo seguido por millones de espectadores y de aficionados a lo largo de los cinco continentes.

Desde el Ayuntamiento de Málaga se trabaja desde hace varias semanas en tratar de acoger esta competición, en la que también habría respaldo institucional tanto de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Málaga e incluso del Gobierno central. De hecho, el alcalde Francisco de la Torre ha hecho hincapié en las últimas horas en la importancia de captar patrocinadores para este evento, de manera que aligeren al máximo el esfuerzo público que requiere organizar una Copa América. Así, De la Torre afirmó que el Gobierno de España se ha comprometido a declarar la celebración de la Copa América como evento de excepcional interés público, lo que supone la aplicación de ventajas fiscales para las firmas que apoyen en su financiación. "Hay que contemplar los efectos económicos que tiene, los ingresos fiscales que produce a las propias administraciones, fundamentalmente al Estado, que es lo que yo he trasladado al director general de Deportes y a los ministerios clave en esta cuestión para que se vea y se analice que el esfuerzo que se pide es muy inferior al resultado que se consigue", aseguró el alcalde, que ha cifrado el impacto económico en cuanto a ingresos fiscales -vía IVA- previstos de más de 190 millones de euros".

Más allá de los gastos previstos por los organizadores para que la regata de la Copa América pueda celebrarse en Málaga, es necesario adecuar la zona del Dique de Levante -entre la antigua Casa de Botes y la estación de Cruceros- para la competición. Esto se traduce en unas obras que el alcalde cifra ahora entre 20 y 30 millones de euros (que están dentro de los 100 presupuestados en total).

Las mismas cuentas económicas que se hacen en Málaga son las que no les salen a las autoridades valencianas. Desde el Consell recuerdan que "se trata de un coste muy alto para una ciudad y un momento en el que no es necesario un evento de estas características. Valencia ya está en el mapa. Hemos celebrado las galas de entrega de las estrellas Michelín y los premios Goya. Somos capital Mundial del Diseño y Capital Europea del Turismo Inteligente, tenemos por delante la celebración del Gay Games... No necesitamos esto y, sobre todo, no podemos lanzarnos a tumba abierta", asegura el Consell. "Antes si, pero ahora ya no", recalcan. En la actualidad, "la ciudad prefiere eventos que tienen un bajo coste económico y una alta repercusión económica y mediática, con unas altas tasas de empleo y una proyección como no ha tenido nunca", explican las mismasfuentes ante el anuncio de los organizadores de volcar sus esfuerzos a partir de ahora con la capital costasoleña para albergar la competición.

Málaga parece bien posicionada en la carrera por organizar el que sería el mayor evento internacional de su historia. El anuncio oficial de la sede organizadora será el 31 de marzo. El Team New Zealand es el que debe analizar todas las propuestas y tomar la decisión final. ¿Será Málaga la elegida?