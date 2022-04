Alejandro Davidovich disfruta todavía de la "mejor semana" de su carrera a pesar de que terminó con una derrota en la final del Maters 1000 de Montecarlo con el griego Stefanos Tsitsipas que le anima ante el futuro que afronta con la sensación de "poder vencer a cualquiera.".

"He ganado aquí a varios buenos jugadores y eso me da mucha confianza. Me hace ver que puedo ganar a cualquiera. No sé lo que pasará y si ganaré más veces pero ahora estoy con una gran confianza en mí mismo. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Quiero disfrutar y aprovechar todo esto", indicó el tenista de La Cala del Moral de 22 años.

Davidovich aún está en una nube. Nunca había disputado una final en el circuito ATP y este domingo jugó por el título de un torneo Masters 1000, en Montecarlo. "Ha sido la mejor semana de mi carrera, una experiencia increíble. He ganado a grandes jugadores como a Novak Djokovic. He disfrutado. Y jugar la final aquí ha sido un sueño hecho realidad", indicó el jugador español que reconoció estar "muy cansado".

El jugador español destacó el nivel de Tsitsipas que le arrebató el título en el torneo monegasco. "Es un gran jugador, muy competitivo. Jugar contra él en tierra no es mucho más fácil que hacerlo con Rafa Nadal", puntualizó.

Davidovich quiso recordar, especialmente, a su entrenador, Jorge Aguirre, con el que lleva más de once años. "Le debo todo. Sin él no sería tenista. Me enseño a ser profesional y es el que me mantiene en el camino desde hace años. Estamos muy conectados tanto dentro como fuera de la cancha. Me transmite mucho", subrayó.

Alejandro Davidovich disputará la próxima semana el torneo de Barcelona. "Quiero estar en cada competición que se juegue en España porque me estimula mucho competir ante mi gente", concluyó Davidovich que deja Montecarlo en el puesto 27 del ránking ATP.