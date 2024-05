El relevo 4x400 femenino saca billete para los Juegos Olímpicos y bate el récord de España

La atleta cordobesa Carmen Avilés y la granadina Laura Bueno podrán previsiblemente hacer realidad dentro de tres meses su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París. La primera fue una de las componentes del relevo 4x400 femenino que se ganó una plaza en París en la repesca del Mundial de Relevos, celebrado durante dos jornadas en Nassau (Bahamas). El relevo dio una portentosa exhibición que le llevó también a batir el récord de España con un tiempo de 3.27.30 minutos.

Las dos andaluzas tienen ahora muy cerca su billete olímpico a París. Ahora deberán ofrecer un buen rendimiento en el Campeonato de España (La Nucía, 28 al 30 de junio) para de esta forma entrar en la lista definitiva del equipo olímpico que saldrá publicada el 3 de julio.

La Dirección Técnica de la Real Federación Española hizo varios cambios de última hora en las composiciones de los cinco relevos presentes en Bahamas. Avilés, que el sábado corrió con el 4x400 mixto, pasó el domingo a competir en el 4x400 femenino junto a Berta Segura, Eva Santidrián y Blanca Hervás.

Blanca Hervás, Eva Santidrián, Berta Segura y Carmen Avilés, las relevistas que lograron la plaza para París. / RFEA

La cordobesa hace una gran primera posta

Avilés hizo una espléndida primera posta que colocó pronto a España en las primeras posiciones de la tercera serie de repesca del 4x400 femenino. Dos eran las plazas disponibles en la carrera con derecho a ir a París y con ese objetivo lucharon las cuatro velocistas españolas.

España finalizó en la segunda plaza de su serie de repesca, solo por detrás de Bélgica, que ganó con un registro de 3.26.79. El relevo español hizo un tiempo de 3.27.30, por lo que selló la plaza olímpica con un margen de 46 centésimas sobra la tercera clasificada, la República Checa, pues acabó en un tiempo de 3.27.76. Con el crono de 3.27.30 batió España el récord de España, vigente desde 1991 en el Mundial de Tokio, hace 33 años, uno de los más antiguos de la tabla de récords.

La marca que clasificó a España para los Juegos Olímpicos fue la segunda mejor de las tres series de repesca del Mundial, solo por detrás de la conseguida por Bélgica, precisamente en la misma carrera en la que estuvo España. Con su tiempo de 3.27.30, el relevo de España podría estar incluso de la final olímpica de repetirlo dentro de tres meses en París, pues su tiempo fue el noveno entre los países participantes en Bahamas.

El 4x400 mixto no se clasifica

Mientras, no se clasificó el relevo 4x400 mixto, con el que corrió Carmen Avilés en las eliminatorias del sábado, ya que había dos plazas disponibles en su serie y finalizó en la tercera plaza por detrás de Gran Bretaña y Ucrania. El relevo mixto deberá ahora intentar clasificarse por ranking, pues el 1 de julio lograrán el billete olímpico los dos países con los mejores tiempos entre los que no se hayan clasificado en el Mundial de Relevos. España tiene precisamente a día de hoy la segunda marca entre los dos países no clasificados, solo por detrás de Canadá. Sí logró una plaza el 4x400 masculino, por lo que España abandonó Bahamas con dos relevos con plaza olímpica.