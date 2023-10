Al ruido, fútbol. Con su mejor versión y siendo tan letal como siempre. Jenni Hermoso regresaba a la disciplina de la selección para esta ventana de la Nations League y ya marca diferencias. La madrileña, que volvía a vestir la zamarra de España tras el Mundial, fue el salvavidas de conjunto dirigido por Montse Tomé, que vio como el encuentro contra Italia se le resistía. Hermoso entró en el minuto 68 y endulzó un marcador que no se había movido desde el silbato inicial (0-1). Con una sonrisa, Jenni combatía todo el ruido, polémicas y tensión. Con fútbol, cómo no.

El partido contra Italia, tercer encuentro de la fase de grupos de la Nations League, se presentaba como un trámite. Con la clasificación para los Juegos Olímpicos casi certificaba, las jugadoras de Tomé afrontaban en tercer partido bajo las órdenes de la seleccionadora. Sin duda, el mejor a nivel de gestión de vestuario y calma. Sobre el césped, sin embargo, lo que se presumía sencillo se fue complicando por momentos.

El talento de Alexia

La primera hora de partido fue gris. Las fuerzas estaban más justas y las combinaciones se hacían más pesadas. Ante una Italia que se mantuvo estoica en defensa, España necesitó del talento de Alexia y Aitana para construir desde el centro del campo. De sus botas nacieron las principales acciones de peligro que tuvo el conjunto español, pero ninguno terminó dentro de la red defendida por Guiliani.

La desesperación crecía y el ansia por romper la igualdad en el marcador llevaba a las españolas a perder la continuidad en las jugadas y a sufrir errores innecesarios. En el segundo tiempo, el guion fue parecido. Italia se encerró, intentando probar suerte en algún contragolpe, ante una España que mantenía el dominio del balón.

Conjunción perfecta

Hasta que Jenni Hermoso volvió a pisar el césped con la camiseta de la selección. La madrileña, protagonista involuntaria de todo lo acontecido tras la consecución del Mundial, no entró en los planes de Montse Tomé para su primera convocatoria como seleccionadora. La querían proteger, dijeron. Ella no se calló y, valiente como siempre, alzó la voz. En la segunda lista, no volvió a pasar. Hace poco más de una semana vio su nombre en la convocatoria (tras llamadas y conversaciones con el staff sobre la situación actual de la Federación). El clima era óptimo para su vuelta y ella quería volver. La conjunción perfecta para volver a verla sonreír.

Entró en el 68, con una España desesperada que se encomendó a tu talento letal. Lo intentó varias veces hasta que casi sobre la bocina rescató a España. Recogió un rechace de la guardameta italiana tras una ocasión clarísima de Alexia para marcar a puerta vacía. Lo celebraron con mucha rabia. Ella y sus compañeras. De nuevo, para acallar el ruido, fútbol. "No hay mejor manera para volver y sentirme bien que darle a España la victoria. La vida a veces te da pequeños regalos", dijo tras el partido. Jenni vuelve a reír y a mandar con el balón pegadito a los pies.