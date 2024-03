Torre del Mar celebra el VI Torneo de Fútbol de Semana Santa

El campo Municipal Manuel Azuaga de Torre del Mar será el escenario del VI Torneo de Fútbol de categoría benjamín el próximo sábado 23 de marzo, coincidiendo con el comienzo ya de la Semana Santa. Un torneo que reunirá a más de 200 jugadores llegados de distintos puntos de toda Andalucía y que dejará un día intenso de fútbol y de buen ambiente.

El torneo ha sido presentado esta mañana en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar por la concejala de Deportes, Rocío Ruiz, y por el teniente de alcalde Lagos y Mezquitilla, David Vilches, donde se han ofrecido detalles del mismo, junto al presidente del Fútbol Base Torreño, Manuel Pérez, organizador del evento.

La edil de Deportes, Rocío Ruiz, ha celebrado que este tipo de torneos se lleven a cabo en el municipio. "Es un torneo muy atractivo que además del aspecto competitivo sirve para que los más pequeños tengan un día de competición y divertimento, además de los padres y madres. El torneo se celebrará durante todo el sábado 23 de marzo en el campo de fútbol Manuel Azuaga. Desde las 10.00 horas hasta las 19.30 horas, aproximadamente. Hablamos de 16 equipos articipantes, lo que suponen más de 200 niños y niñas compitiendo por conquistar este VI Torneo de Fútbol de Semana Santa aquí en Torre del Mar".

"Vienen equipos de toda la provincia de Málaga, de Granada y también de Almería. Equipos con gran solera como el Málaga CF o el Granada CF. Creo que es un torneo muy atractivo y que congregará a muchas familias acompañando a sus hijos, lo que también reportará un interesante impacto económico. Habrá fase de grupos y luego fase final oro y plata. Los partidos son de fútbol 7 y la duración es de 20 minutos cada partido", continuó la edil de Deportes.

El teniente de alcalde de Lagos y Mezquitilla, David Vilches, profundizó en los detalles de este torneo de categoría benjamín, enfocado a niños de 8-9 años aproximadamente. "Convocamos esta rueda de prensa para presentar la sexta edición del torneo de Semana Santa en categoría benjamín de fútbol. Una cita tradicional de esta fecha que se celebra el sábado 23 de marzo en las instalaciones del estadio municipal Juan Manuel Azuaga. Un evento que contará con un total de 16 equipos participantes de la comarca de la Axarquía, provincia de Málaga, Almería y Granada".

Por su parte, el presidente del Fútbol Base Torreño, Manuel Pérez, explicó que "al torneo vienen equipos de las mejores canteras de Primera División como el Granada y el Espanyol. Además del Málaga CF, al que yo considero un equipo de Primera. Después tenemos equipos de Andalucía, como el Adra, también viene el Ciudad de Granada. Es decir, que tenemos un evento muy importante porque hay equipos, pues casi de media Andalucía y nosotros presentamos cuatro equipos y espero el apoyo de todos los padres. Esto es muy importante para la Escuela, porque esto es una inyección económica para el club porque si no fuera por estos eventos y las ayudas, pues esto no funcionaba, porque con la cuota de los niños no llegamos ni a la mitad de temporada. Espero que el sábado sea un día de convivencia, de amistad y que todo el mundo venga y disfrute de este día", finalizó.