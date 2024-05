Luismi Álvarez: «esta afición no merecía este final»

No va a ser una semana fácil para el Llerenense. Bajar con 44 puntos en una liga de 34 partidos y siendo el peor de un cuádruple empate de puntos es algo muy cruel para el equipo que lo sufre en sus carnes.

«Tengo la conciencia tranquila de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero tengo el corazón roto, no por mí, sino por el club y la afición, por lo que se queda en Llerena. Esta afición no merecía este final», reflexiona Luismi, su entrenador.

Suele ocurrir que el equipo que no depende de sí mismo para la última jornada tenga todas las papeletas de perder. «Hay momentos claves como el mes de diciembre y las lesiones de larga duración. Otro momento clave fue la derrota en casa con el Illescas, que no la merecimos. Y, por supuesto, otro momento clave es el partido ante la Gimnástica Segoviana, donde pasó algo que no es normal y no pitaron los penaltis porque no quisieron. Eso le ha dado un ascenso a la Segoviana y un descenso al Llerenense».

Luismi regresará esta semana a Llerena para despedirse del personal del club esta temporada y valorar qué sucederá en el futuro. Es probable que su etapa en el Fernando Robina haya finalizado, aunque nunca se sabe porque el idilio entre ambas partes ha sido fuerte. «Ahora mismo no puedo valorar qué haremos».