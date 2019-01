Las condiciones de Podemos para los Presupuestos

Podemos sigue presionando al Gobierno para que cumpla el acuerdo presupuestario que firmó Pablo Iglesias con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a unas horas de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de presupuestos avisa de que su apoyo depende aún de que se materialicen varias de sus exigencias.

Así lo ha advertido el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha sido uno de los dirigentes que pilotado las negociaciones con el Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos, y que ha difundido hoy un listado de exigencias que Podemos considera que "se incumplen" o que no se han concretado.

Estos son los 11 puntos "fundamentales" que Echenique enumera como incumplimientos del Gobierno:

- Regulación de las subidas abusivas de los precios de los alquileres.

- Bajada de la factura de la luz mediante la eliminación de los beneficios de las eléctricas y un bono social eléctrico que llegue realmente a las personas en riesgo de pobreza energética.

- Permisos de paternidad y maternidad que permitan "realmente la corresponsabilidad en los cuidados".

- Concreción en el compromiso de aprobar una reforma integral de las leyes contra la violencia machista y la inclusión del "Sólo sí es sí" en el Código Penal.

- Una bajada en la cuota a los autónomos "que menos ganan".

- Revalorización de las pensiones por ley.

- Prohibir la publicidad de las casas de apuestas.

- Exigencia para que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar "para que no haya fraude con las horas extra".

- Reducir las bonificaciones a la contratación

- Derogación de los elementos más lesivos de las leyes "mordaza", incluyendo la eliminación de los delitos de injurias a la Corona o de ofensa a los sentimientos religiosos.

- Respetar el informe de los expertos respecto de la recuperación de la justicia universal en España.

"Para que esos presupuestos salgan adelante, hacen falta los votos de Unidos Podemos. Para que Unidos Podemos votemos a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha advertido Echenique en las redes sociales al volver a exigir todas esas medidas.

El aviso de Podemos se produce después de la última reunión que Podemos mantuvo ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien les explicó las líneas generales del presupuesto pero no les facilitó el borrador del proyecto de ley.

Tras el encuentro, el propio Echenique aseguraba que la "visión general parece adecuada" aunque poco después la formación morada matizaba que había algunas medidas del pacto, cuyo cumplimiento aún no había garantizado el Gobierno.



Irene Montero avisa de que pedirán eleciones si hay incumplimientos

Mientras tanto, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha advertido este viernes al Gobierno de que "cualquier incumplimiento" del acuerdo comprometido con el presidente Pedro Sánchez supondrá que su formación no respalde el proyecto de ley de presupuestos "y tendremos que salir a ganar unas elecciones".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', la primera que concede tras su baja de maternidad, Montero ha insistido en que el único escenario que contempla su formación es que "el Gobierno cumpla lo pactado" y de no ser así los presupuestos no saldrán adelante, "a menos que encuentren el apoyo en PP, Ciudadanos u otras fuerzas políticas y, en ese caso, tendremos que ir a elecciones".

En la entrevista, Montero ha reiterado que su partido está "preocupado" porque el Gobierno no está cumpliendo "puntos centrales" del acuerdo firmado como la regulación de los precios del alquiler o el cambio de las condiciones en el mercado eléctrico "para que no se produzca la subida más alta de la luz en una década".

"No puedo asegurar que vaya haber presupuestos", ha insistido la portavoz que, no obstante, ha comentado que "quien más está cumpliendo" del Ejecutivo es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "el Gobierno en su totalidad no está cumpliendo".