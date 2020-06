Escrivá anuncia que se ha recuperado casi un tercio del empleo perdido

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que entre mayo y lo que va de junio se ha recuperado casi un tercio del empleo perdido por el coronavirus.

Concretamente, según ha señalado durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, se han recuperado un total de 286.000 empleos de los 948.000 afiliados perdidos por la pandemia hasta finales de abril.

Escrivá ha apuntado que a partir de mayo se empieza a producir una recuperación y que se está dando en todos los tipos de contratos. En concreto, entre el 1 de mayo y el 16 de junio se han incrementado los contratos temporales en 223.000 personas y los indefinidos, en 43.000 personas.

Teniendo en cuenta la edad, el titular del Ministerio ha señalado que la crisis destruyó empleo joven, mientras que la recuperación ha beneficiado a los tramos más 'senior'.

De los 330.000 empleos destruidos en el tramo de edad de entre 16 y 29 años, solo se han recuperado 57.000 personas, mientras en el tramo de edad de entre 30 y 49 años se destruyeron 491.000 y se han recuperado 138.000 puestos. En el caso de los mayores de 50 años, se destruyeron 126.000 y se han recuperado 92.000 entre el 1 de mayo y el 16 de junio.

Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha señalado que desde el máximo que se alcanzó el 30 de abril, cuando se protegió a unas 3,4 millones de personas, se han activado ya a 1,2 millones de personas desde principios de mayo y, a día de hoy, España tendría más de 2,2 millones de personas en ERTE.

"Si me hubiesen preguntado a finales de abril si pensaba que a mediados de junio íbamos a estar activando un tercio, hubiese dicho que ya me gustaría, que no lo sabía y que había hay mucha incertidumbre", ha añadido.

Según ha añadido, el Gobierno quiere que se active el empleo y que se vuelva al mercado de trabajo. Por ello, han creado un sistema, que se va a prolongar durante los próximos meses, por el que si una empresa activa a un trabajador tiene una exoneración de cuotas a la Seguridad Social más alta que el que opte por no activar a un empleado.

"Pensamos que este mecanismo ha permitido estos resultados", refiriéndose a los datos de activación y de gente que está en ERTE. Según Escrivá, haber activado a casi 1,2 millones de trabajadores en este periodo pone de manifiesto que el modelo de incentivos positivos a la activación a través de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social "es un mecanismo en el que tenemos que perseverar".

Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, el ministro ha subrayado que más de un 45% de los autónomos cobra la prestación, prestación que es compatible con la apertura de los negocios en la desescalada y que tiene un beneficio económico de al menos 950 euros (661 euros mínimos si se cotiza por la base mínima más la exoneración temporal de la cuota a la Seguridad Social).

En su presentación, también ha resaltado que casi 750.000 personas han accedido a la incapacidad temporal, aunque los datos reflejan una clara estabilización. Por otro lado, ha señalado que ha habido 110.000 solicitudes de aplazamientos de las cuotas (+400% en comparación con el mismo periodo del año anterior) por un importe de 300 millones de euros.