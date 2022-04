Una representación de Porcelanosa se reunirá mañana en Madrid con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, para arreglar lo que la empresa considera un "malentendido", en referencia a las declaraciones que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha realizado esta tarde en el Congreso de los Diputados, en las que pedía a las empresas españolas, entre ellas la firma azulejera, que no realizaran acciones comerciales en Rusia.

El encuentro, en principio, se celebrará durante la mañana y por parte de la compañía cerámica acudirá el vicepresidente de la firma, Silvestre Segarra. Lo han detallado en rueda de prensa el presidente de la firma, Héctor Colonques, y la consejera delegada, María José Soriano, en una comparecencia de urgencia convocada tras las palabras de Zelenski.

Escucharlas, confesó Colonques, le ha causado "una impresión terrible, como se puede imaginar"; pero aún así indicó que desde la empresa no tienen nada que achacar al presidente ucraniano, y atribuyen su mensaje al hecho de que cada vez que ha hablado en un parlamento ha nombrado a alguna empresa señera de ese país, como hizo con Renault en Francia.

Ambos han insistido en que la empresa no ha tenido relación comercial con Rusia desde el inicio del conflicto y que las ventas en dicho país, donde Porcelanosa no tienen ni siquiera tienda propia, sino distribuidores independientes, representaron en marzo el 0,009% de las ventas de la compañía. "No tenemos inversiones allí", recalcó Colonques. De hecho, apuntaron que la firma tiene mucha más relación comercial con Ucrania, por la importación de arcilla, que con Rusia. Cuando estalló el conflicto, el 24 de febrero, "paralizamos toda actividad comercial".

Asimismo, apuntaron que la mediación de la empresa ha traído a siete refugiados de dicho país a Vila-real. En la comparecencia, con una nutrida presencia de periodistas, contó con la asistencia en el patio de butacas del alcalde de Vila-real, José Benlloch.

"Hemos sentido el apoyo desde el primer momento"

Ihor Pysko es ucraniano y trabaja desde hace 12 años en la compañía. Las palabras de su presidente "me han pillado por sorpresa". Su hermano Romain, comercial de la compañía, afirma que con las acciones humanitarias "hemos sentido el apoyo desde el primer momento de forma anónima, y creo que es un malentendido, Zelenski no conoce la realidad de la empresa".

Tetiana Klimova, junto a su hija Vasilisa, son dos de las refugiadas a las que Porcelanosa ha dado respaldo desde el inicio de la guerra. La madre, que trabaja con un distribuidor en Ucrania, estaba de visita a las instalaciones de la fábrica cuando comenzó la invasión, y desde entonces están alojadas en pisos propiedad de la empresa.

"El día 25 de febrero teníamos dos grupos de visitas de nueve y ocho personas, y en Porcelanosa se preocuparon para que estuvieran en zonas seguras, como en Polonia", afirmó Ihor, quien añadió que no reciben a invitados de Rusia a raíz del conflicto desatado en el Este.

Posición clara contra la invasión de Putin

El consejero ejecutivo de Porcelanosa, Silvestre Segarra, ha querido resaltar a Mediterráneo, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la labor realizada desde Porcelanosa en relación con el pueblo de Ucrania, una vez conocida la invasión rusa. No solo con la acción social descrita, indicó, sino también con alusiones claras y concisas. Así recordó su alocución en el Pregón de Semana Santa de Alfondeguilla, pronunciado recientemente en el que calificó de cruel y sanguinario al mismo Putin. En el Pregón recordó a "todos aquellos que con honor y gallardía están defendiendo su tierra y su independencia de las garras del cruel y sanguinario invasor; me refiero al pueblo de Ucrania". Unas afirmaciones que fueron realizadas antes de que compareciera el presidente ucraniano en el Congreso de los Diputados y se armara el revuelo por mencionar a la conocida multinacional.