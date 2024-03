Ibercaja logra en 2023 un beneficio récord de 304 millones

Ibercaja ha alcanzado un beneficio neto de 304 millones de euros en 2023, un 67,4% más que el obtenido en el ejercicio anterior (123 millones), lo que supone cifra récord en la historia del banco aragonés. La entidad destaca que el pasado ejercicio concluía, también "de manera exitosa", un trienio en el que ha superado "con amplitud "los objetivos del Plan Estratégico Desafío 2023, con una rentabilidad sobre fondos propios (ROTE) del 11,6% frente al objetivo fijado de superar el 9%.

El octavo grupo bancario del sistema financiero español también ha logrado avances significativos en otros indicadores relevantes de este sector. Alcanza una ratio de capital de máxima calidad (CET1 Fully Loaded) del 12,7%, frente al objetivo del 12,5%, y en la calidad del activo, medida por la ratio NPA (activos problemáticos brutos sobre inversión crediticia), se sitúa en el 2,8% frente al objetivo del 4%.

En un contexto de tensiones inflacionistas y de tipos de interés al alza, Ibercaja asegura que ha ofrecido a sus clientes "soluciones para aprovechar las oportunidades de inversión que les ofrecía esta coyuntura". La estrategia de diversificación hacia productos de mayor valor añadido como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida ha impulsado los recursos de sus clientes un 3,6%, hasta los 71.506 millones de euros.

Estas coordenadas de tipos de interés y el foco comercial han permitido a Ibercaja aumentar los ingresos financieros y contener los costes de financiación minorista, resultando un margen de intereses de 661 millones de euros, un 42,9% superior al obtenido el año anterior; lo cual, a su vez, ha llevado los ingresos recurrentes hasta los 1.257 millones de euros, un 30,6% más que el año anterior.

La entidad ha acordado distribuir el 60% de los beneficios obtenidos a sus cuatro fundaciones accionistas (Ibercaja, Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz) con el que despliegan sus actuaciones de carácter social, cultural y de promoción del desarrollo económico y territorial de sus respectivas zonas de actuación.

La Fundación Ibercaja, en particular, desarrolló en 2023 cerca de 3.000 iniciativas propias o en colaboración con otras entidades que beneficiaron a más de un millón doscientas mil personas. También, para cumplir con la Ley de Fundaciones Bancarias, simultáneamente ha continuado alimentando el Fondo de Reserva, que al finalizar 2023 asciende ya a 260 millones de euros, lo que representa el 80% de la cantidad total que debe estar dotada a cierre de 2025

Avance de cuotas de mercado

A lo largo del ejercicio 2023, el Banco ha ofrecido una amplia gama de fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida adaptada a las necesidades de sus clientes, apoyándoles y ofreciéndoles respuestas en unos meses inciertos para las finanzas de particulares, familias y empresas.

El Banco ha logrado una cifra histórica de aportaciones netas en activos bajo gestión y seguros de vida de 4.703 millones de euros, lo que equivale al total de entradas acumuladas en los últimos cuatro años, elevando el saldo de este epígrafe a 37.754 millones de euros, lo que supone el 52,8% del total de los recursos de clientes. De este modo, la cuota de mercado en gestión de activos y seguros de vida asciende hasta el 5,6%, 48 puntos básicos por encima de la del cierre de 2022.

Fondos de inversión

En particular, destaca el comportamiento sobresaliente de los fondos de inversión, con una captación neta de 3.485 millones de euros en los doce meses del año, cifra que representa el 19,0% del total de las aportaciones del sistema y que le ubica como la segunda entidad de este ranking sectorial. Este diferencial dinamismo ha permitido al banco sumar 68 puntos básicos de cuota de mercado en el año, hasta el 6,5%, constituyendo un nuevo hito histórico para los fondos de inversión. La labor de asesoramiento realizada por la red de oficinas de Ibercaja, unido a un continuado lanzamiento de nuevos productos a lo largo del año han sido determinantes para la consecución de este extraordinario resultado. El número de clientes con fondos de inversión ha aumentado un 17% en el año. Igualmente, cabe subrayar, además, que toda la gama de fondos de inversión de Ibercaja ha obtenido rentabilidades positivas, acumulando una rentabilidad media ponderada próxima al 7%.

La nueva producción de seguros de riesgo, por su parte, ha tenido un desempeño positivo en el periodo analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 7,6% interanual, hasta los 56 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,4% en los seguros de vida riesgo y del 8,3% en los de no vida. Del mismo modo, el volumen de primas de seguros de riesgo crece un 5,1% respecto a 2023, hasta los 291 millones de euros.

Un 6,6% más ee préstamos y créditos

Ibercaja ha renovado la oferta de estos seguros en el último año, incluyendo coberturas más específicas y personalizadas según las diferentes necesidades de los clientes y ha incorporado la posibilidad de su contratación on line para agilizar los procesos de venta.

En relación con la cartera de crédito, la actividad comercial ha estado enfocada a acompañar a los clientes en sus necesidades de financiación, lo que ha permitido impulsar las formalizaciones de préstamos y créditos hasta los 6.383 millones de euros, un 6,6% por encima del mismo periodo del año anterior.

La especialización hipotecaria del banco ha contribuido a ofrecer a las familias "soluciones adaptadas" a la nueva coyuntura de tipos de interés. Así, frente a la desaceleración del mercado inmobiliario, la oferta hipotecaria de Ibercaja ha impulsado un comportamiento relativo mejor que el sector en las formalizaciones de nuevas hipotecas, que disminuyen un 5,1% interanual en la entidad, frente a la caída del 18,6% del conjunto del sistema. Gracias a este mejor comportamiento, ha incrementado ligeramente su cuota de mercado en este segmento.

Las formalizaciones de préstamos y créditos a empresas no inmobiliarias avanzan un 19,6% y el volumen negociado de crédito circulante aumenta un 5,9% respecto al año anterior; un destacado dinamismo que ha incrementado el saldo de crédito a empresas un 2,1%, hasta 8.533 millones de euros, ganando 13 puntos básicos de cuota de mercado en los doce meses del año. Este avance refleja la relevante apuesta que Ibercaja ha realizado con este segmento de clientes en los últimos años.

Más del 63% de los clientes son digitales

La cartera de préstamos brutos (ex repos) asciende al finalizar diciembre a 28.611 millones de euros, un 2,1% por debajo del saldo al cierre de 2022, justificado por el elevado aumento de las amortizaciones anticipadas y las menores disposiciones de crédito que se están produciendo en este periodo como respuesta al alza de los tipos de interés.

Los clientes digitales a final de 2023 suponen ya el 63,4% de la base de clientes del Banco; y las ventas por estos canales digitales alcanzan el 41,9% del total, destacando la contratación de hipotecas, que alcanza el 30% y de seguros de riesgo, el 9%.

En cuanto a los usuarios de la banca digital, en el último mes han sido 951.000; los de banca móvil, 730.000 clientes; y de pago móvil, 422.000 clientes.