Cuando un trabajador empieza a desarrollar una actividad en una empresa, tiene el temor a que si comete un error o le pasa algo grave, lo puedan despedir. Muchas veces, estos ceses son justificados y se deben a que no se cumplen los objetivos prometidos o a que no ha encajado en el equipo, sin embargo, en otras ocasiones no se dan explicaciones sobre lo sucedido y se expulsa de manera improcedente. Para que esto no ocurra, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sacará adelante una reforma importante en el Estatuto de los Trabajadores.

Desque que la líder de Sumar está al frente de la cartera de empleo, se han llevado a cabo numerosos cambios sociales que quieren beneficiar a la gran mayoría de trabajadores. Entre todas las medidas que se han aprobado se encuentran: la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.1134 euros, la reforma del subsidio por desempleo o la aprobación de un nuevo sistema de cotización que se hizo en colaboración con la Seguridad Social. Además, también se estudia la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, entre otras propuestas planteadas Esta es la nueva ayuda de 115 euros al mes que te regala el Gobierno si tienes hijos y cumples estos requisitos Yolanda Díaz pone el foco ahora en estas personas que han sufrido mucho por motivos ajenos a ellos y les han despedido de su empresa. La ministra ha dicho en un congreso de autónomos que desde el Gobierno ya se está trabajando en un cambio profundo en la ley del despido para que sea más justa para todos y que las compañías no se puedan aprovechar de situaciones de vulnerabilidad. El próximo paso será prohibir despido por discapacidad sobrevenida «Nuestro país tiene una deuda con las personas con discapacidad», ha dicho la ministra Díaz en las jornadas ‘Los retos y el futuro del trabajo autónomo’, que ha sido organizado por Servimedia y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La responsable de Trabajo ha anunciado que se está trabajando para que el despido por discapacidad sobrevenida ya no sea legal. Buenas noticias: si tienes hijos en el colegio, puedes optar a esta ayuda en la Renta de 2024 Esta situación es un cese objetivo que se produce cuando un trabajador, después de haber sido contratado, sufre una enfermedad o accidente que le incapacita para realizar las funciones de su puesto de trabajo de forma permanente. Hasta ahora, las empresas podían decidir qué hacer con estas personas, y si lo veían oportuno, incluso podían echarlas y contratar a otra. Sin embargo, el nuevo plan del Gobierno es que los puestos de trabajo se tengan que adaptar a estas situaciones, o si lo desea, que el empleado pase a realizar otras funciones dentro de la compañía. Se calcula que la medida podrá beneficiar a más de 100.000 personas con discapacidad. «Digo exactamente lo mismo que he dicho con las trabajadoras del hogar cuando hicimos la norma: me decían que era un colectivo pequeño; y sí lo es, pero durante toda la democracia española hemos vulnerado sus derechos», dijo Yolanda Díaz refiriéndose a la anulación de este despido, además, la ministra piensa que se acabará con la «discriminación» que supone la actual ley. Malas noticias para los fumadores: a partir de ahora, estos serán los espacios privados donde estará prohibido fumar El TJUE ya sentenció sobre el tema En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que prohíbe el despido de un trabajador con discapacidad sobrevenida sin intentar adaptar su puesto de trabajo. Esta sentencia ha supuesto un importante cambio en la jurisprudencia española en materia de despido por discapacidad sobrevenida. Además, la reforma laboral de 2022 ya incluyó algunos cambios en la regulación del despido por discapacidad sobrevenida. Entre los cambios más importantes se encuentran: La obligación de la empresa de realizar un informe de readaptación del puesto de trabajo.

La ampliación del plazo para que la empresa pueda reubicar al trabajador en otro puesto dentro de la empresa.

La posibilidad de que el trabajador impugne el despido por discapacidad sobrevenida ante la jurisdicción social. Si se aprueba la reforma del Estatuto de los Trabajadores, se conseguirá dar un paso más hacia la igualdad de todas las personas.