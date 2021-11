En una semana llega el Black Friday, una fecha marcada en el calendario por muchos consumidores para adquirir artículos a precios más bajos. Según PC componentes, 4 de cada 10 españoles tiene pensado darse un capricho tecnológico este Viernes Negro. De los cuales, más de la mitad tienen pensado gastar entre 50 y 200 euros.

Asimismo, desde AECOC aseguran que el 34% de los españoles van a aprovechar este día de descuentos para adelantar las compras navideñas. Además de los productos informáticos y de telefonía, la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, ha detectado otra categoría estrella donde se gastarán el dinero el próximo viernes los españoles: ropa y accesorios.

La otra parte, es decir, los comercios, también tienen buenas previsiones. Según un informe de Aplázame, el 62% de los eCommerce españoles prevén más ventas en Black Friday y Navidad que en 2019 y 2020 y por ello, más del 85% de los mismos alargarán las ofertas más allá del Viernes Negro.

“Hay mucha demanda reprimida este año debido a las tasas récord de ahorro doméstico en España durante la pandemia”, explican desde Super Troupers. Si a esto le añadimos la incertidumbre que existe en cuanto a la disponibilidad de chips electrónicos y con relación a la distribución de artículos estos últimos meses del año dan como resultado “más volatilidad de precios que nunca”, prevén desde esta startup que hace unas semanas lanzó Black Friday Go.

En concreto, este recurso gratuito permite saber si hay variaciones en el precio de los productos que más interesan a los usuarios, y que estos pueden seleccionar entre un gran número de tiendas online que operan en España. Esta herramienta facilita la búsqueda de las ofertas lanzadas por las tiendas online con motivo del gran día de los descuentos, el Viernes Negro, eliminando la necesidad de pasar horas comparando precios en distintas ecommerce.

Con una sola búsqueda desde la web podrá visualizar en qué tiendas se vende ese artículo. Una vez localizado el producto, el usuario solo tiene que facilitar su email para que el sistema le envíe una notificación cuando se produzca una bajada de precio sobre el artículo seleccionado.

“Creemos que Black Friday Go podría dar a los consumidores españoles una herramienta que cubría una necesidad, comparar precios de distintas tiendas sin tener que perder el tiempo”, explican.

A pesar de las dudas que se han generado en la últimas semanas sobre un inminente desabastecimiento de productos para la campaña de consumo más importante del año, esta web se ha viralizado rápidamente y en sus dos semanas de vida ha registrado más de 1,2 millones de productos rastreados a diario y cerca de 100.000 alertas de precios creada por sus usuarios.

Entre los artículos que más se han buscado están Estufa de gas, Freidora de aire, Robot aspirador , Auriculares inalámbricos, Nintendo switch, Smartwatch, Microondas integrable, Lavadora secadora, Batidora amasadora, Campana extractora

En concreto, la herramienta rastrea más de un millón de productos con un precio mínimo de 30 euros de grandes ecommerce como Amazon, El Corte Inglés, FNAC o Media Markt, entre otros, así como en miles de tiendas online que operan a nivel local. Según explica uno de los fundadores de Super Troupers, Pettersom Paiva.

Según Paiva, “Black Friday GO no pertenece a ninguna marca en particular, sino que es independiente”. De hecho, el equipo de la startup trabaja continuamente estos días para conseguir que todos los productos, con un precio superior a 30 euros, de cualquier ecommerce de España estén disponibles en la herramienta.