MÁLAGA de la A a la Z

AGUACATE. El motor del sector hortofrutícola malagueño. La comarca de la Axarquía es una de las áreas agrícolas españolas donde más esfuerzos en investigación y desarrollo se han realizado en los últimos cincuenta años con este cultivo. El 40% del aguacate que se produce en nuestro país se cultiva en la Axarquía. En términos municipales como Vélez-Málaga, Iznate, Algarrobo, Nerja o Torrox se ha convertido en los últimos años en uno de los productos agropecuarios más importantes. De hecho, se dedican a su cultivo más de 6.000 hectáreas, que producen en torno a 60 millones de kilos de aguacates cada año. Aunque existen unas 250 variedades de aguacate, en la zona oriental de la provincia de Málaga, la que mejor se ha adaptado a las condiciones de la tierra es la llamada Hass.

BALONMANO. Las «panteras» lo volvieron a hacer. El 31 de mayo, en un Pabellón de Carranque totalmente lleno hasta la bandera, ganaron 30-26 al Atticgo Elche en el tercer partido del play off final y se proclamaron campeonas de Liga por primera vez en su historia. la 22-23 será de por vida ya una temporada para la historia. Como lo han sido todo el curso las paradas de Merche y Virginia, la magia y saber estar de Arderius, la pelea continua en el pivote de Campigli, la electricidad y las fintas imposibles de Espe, el talento ofensivo de Doiro, la velocidad en el extremo de Medeiros, el empuje de Sara Bravo, el descaro y la fuerza de María Pérez, el físico y los centímetros de «Almu», la juventud insultante de Laura, los chispazos de Rojas, la defensa al límite de Cuadrado, el entusiasmo de Azcune, los goles y la veteranía de Pessoa y el liderazgo y capitanía de Sole López. Esa es la plantilla, dirigida en el banquillo por Suso Gallardo y dirigida en los despachos por Pepa Moreno, que ha hecho al Costa del Sol campeón de Liga.

BANDERAS. De haber nacido en la Málaga fenicia, Antonio Banderas habría sido ascendido a deidad del Mundo Antiguo, por la mayoritaria simpatía y admiración que despierta entre los malagueños. La admiración no se sustenta en su capacidad artística, de la que ha dado cuenta en España y en Estados Unidos, sino en la constatación de que, pese a formar parte del grupo de grandes estrellas del Séptimo Arte, no se ha convertido en un ser arisco, endiosado y encantado de conocerse. Antes al contrario, Antonio Banderas es el ejemplo de que se puede vencer la vanidad y la estupidez con sencillez e inteligencia. Antonio no se olvida ni de su ciudad natal ni de sus tradiciones. De este modo, Banderas ha terminado por encarnar el prototipo de malagueño, un ideal que sólo él representa. Lo quiera o no ya es un símbolo. Un aplaudido profeta en su tierra. Abrió poco antes de la pandemia su megaproyecto del Teatro del Soho Caixabank al que ha dotado de unos contenidos artísticos muy altos, empezando por grandes musicales interpretados por el propio Banderas ‘A Chorus Line’ y ‘Company’, y una programación cultural de altura.

COPA DEL REY. De baloncesto. Febrero de 2023. Badalona. El calendario para Unicaja era atroz: Barcelona en cuartos de final; presumiblemente Real Madrid en semifinales y Baskonia o Tenerife en la final. Con un juego y una ambición deportiva muy difícil de repetir por la intensidad y sus altas prestaciones , los pupilos de Ibón Navarro fueron superando todos las minas del camino y se alzaron con la segunda Copa del Rey de su historia. Más tarde llegarían la Final Four de la BCL y el tercer puesto en la Liga ACB. Una temporada inolvidable para los verdes.

CENTRO. Málaga nunca ha sido capital de califato, ni reino de taifas, ni siquiera tuvo relación comercial con las Indias, pero su Centro tiene un valor inigualable en su conjunto. No hace ni 20 años, el casco histórico de la ciudad parecía la boca del lobo. Los males de la movida, la escasa seguridad, y el mal estado de los inmuebles provocaron que muchos vecinos se trasladaran a barrios en expansión. Fue a partir de 2002, cuando el Centro volvió a repoblarse, sobre todo por parejas jóvenes, atraídas por la restauración de los edificios promovida por la Oficina de Rehabilitación y la revitalización comercial de sus calles. La fórmula, sin embargo, parece haber tocado techo ya que a pesar del boom económico, desde hace un tiempo, el Centro vuelve a perder residentes, aunque nadie sabe la cifra exacta. Además, alquilar una vivienda por larga temporada se ha convertido en una misión imposible. El gran reto del Centro es dimensionarlo como lo que es, un centro histórico, y no un sambódromo para beber y comer donde compitan las despedidas de soltero más surrealistas con actos más propios de hooligans, además de regular el fenómeno de las viviendas turísticas y compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos con la lógica pretensión de los hosteleros de hacer negocio.

DESEMPLEO. El mes de mayo ha dado continuidad a la buena racha que vive en estos últimos meses el mercado laboral de Málaga y, en la antesala del verano y de la temporada alta turística, ha dejado un caída de 3.322 parados (que deja el desempleo total en 130.088 personas) y un sensible aumento del empleo, con 9.615 nuevos afiliados a la Seguridad Social que permite alcanzar un nuevo récord en la serie histórica de la provincia, quedando a un paso de la cota de los 700.000 cotizantes (699.961 cotizantes en total).

DÓLMENES. Antequera lleva años teniendo una preciosa y valiosísima construcción prehistórica: los Dólmenes. Quienes los han visitado saben lo importante que son estas construcciones funerarias, o eso parece, para los malagueños y los antequeranos, pero desde que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad con la Unesco, pasó como con el Museo Picasso de Málaga: ahora sí nos sentimos orgullosos de algo que, tal vez, habíamos tratado poco antes. Ello ha supuesto no sólo una revalorización de la marca Antequera en la provincia, sino de la propia marca Málaga, porque los Dólmenes contribuyen a crear conciencia colectiva y nos ayudan a mirar al pasado del que todos provenimos.

EXPORTACIONES. La provincia de Málaga ha arrancado 2023 firmando nuevos ritmos récord en su volumen de exportaciones al cerrar el primer trimestre del año con un total de 891 millones de euros en mercancías vendidas al extranjero y un incremento del 27% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por la agencia andaluza Extenda. Las cifras dan continuidad al buen momento que atraviesa el comercio exterior malagueño, que el pasado 2022 alcanzó su techo histórico de exportaciones, que confirma la buena evolución de su negocio exterior (a pesar del clima generalizado de incertidumbre que vive la economía internacional) con una cifra global de 2.880 millones de euros. De seguir la evolución marcada por el primer trimestre, 2023 va camino de dejar atrás esa marca. De hecho, el crecimiento porcentual de Málaga ha sido el mayor de todas las provincias andaluzas, muy por delante de la segunda (Sevilla, que registró un alza del 9,7%). En números reales, Málaga es no obstante la quinta provincia andaluza en volumen de ventas al exterior.

EMPRENDEDORES. Málaga se ha erigido en el paraíso del emprendimiento. El fuerte apoyo surgido de la colaboración público-privada ha constituido un potente ecosistema emprendedor conformado por organismos como los CADE de la Junta de Andalucía, Promálaga del Ayuntamiento de Málaga, el proyecto The Green Ray de la Universidad y el Parque Tecnológico (PTA), la incubadora BIC Euronova o el Polo Digital de Tabacalera, un espacio que alberga además iniciativas como el espacio de crowdworking La Farola de Andalucía Open Future. Empresas como el grupo Top Digital tiene también su propia aceleradora de proyectos (Sprita) para alentar a las numerosas startups malagueñas. Por otro lado, la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Málaga (AJE) es una de las que más asociados tiene de España (650), sólo por detrás de Madrid, un dato que ratifica el dinamismo de una provincia que tradicionalmente viene generando desde hace décadas una de cada tres empresas que se crean en Andalucía. Del talento malagueño dan muestra en los últimos años firmas como Freepik, Uptodown, Virus Total o Resultados de Fútbol, con exitosos modelos de negocio.

ESPETOS. El olor te llama y el espeto te atrapa. La sardina es la reina de este arte malagueño. Desde las barcas de los chiringuitos a la mesa. Las sardinas ensartadas en una caña con las virtuosas manos de un moraguero aspiran a ser incluso patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco. Ya está más cerca esa cita, después de que la Comisión de Cultura del Senado aprobase por asentimiento una declaración institucional en tal sentido. Pero no pongamos taras al espeto. Que la mar se encela: calamares, salmonetes, urtas, pulpos o doradas se transforman y potencian su sabor cuando pasan del fuego de la sartén o la plancha a las brasas del espeto. Una dimensión malagueña cien por cien.

FAROLA. El domingo 30 de mayo de 1817, Málaga inauguraba el faro que se iba a convertir en uno de los símbolos más populares de la ciudad, aparte de que, unos 30 años más tarde, ya hay constancia escrita de que era conocida por los malagueños como La Farola. Fue construida con piedra del Monte Gibralfaro por presidiarios, lo que abarató los costes de la obra: alrededor de 3,3 millones de euros de nuestros días. En 2017, la ciudad conmemoró el bicentenario de esta construcción. Los actos se prolongaron durante todo el año, con presentación de libros o exposiciones. Además, está previsto que la Farola se abra al público para acoger el Museo del Puerto. Aún no se ha ejecutado este proyecto, pero será en breve. Además, los malagueños reivindican su figura, sobre todo ahora que se ha abierto la controversia sobre si el futuro hotel de lujo del dique de Levante anulará este icono popular de la ciudad.

FERIA. Tras dos años de ausencia, en 2022 volvió la fiesta del sur de Europa por excelencia, la feria de Málaga. En 2023, del 12 al 19 de agosto vuelve el bullicio de la feria del centro histórico y su réplica vespertina y nocturna en el Cortijo de Torres. Agosto siempre reserva en Málaga una semana larga para que sus ciudadanos y, muy especialmente, los visitantes sientan la hospitalidad y disfruten sin complicaciones. Como en todos los grandes acontecimientos que se dan cita, siempre hay una cara B, una faceta que es menos luminosa, pero lo cierto es que hoy nadie imagina un verano malagueño sin su Feria. Habrá nuevas fórmulas e ideas, nuevas maneras de reinventar la rueda, pero la equis en ecuaciones tan sencillas como ésta (música, bailes, bebidas frías, amigos y calor) siempre es agradable y fácilmente despejable. Desde luego, Málaga y los malagueños saben cómo divertirse: que se lo pregunten a los millones de feriantes que se contagian todos los años del espíritu festivo.

FESTIVAL DE CINE. Una de las primeras piedras de la transformación cultural de Málaga vino de la mano del cine, concretamente del cine en español: cuando pocos, muy pocos apostaban en serio por el celuloide nacional, el Ayuntamiento destinó una importante partida presupuestaria para que nuestros cineastas tuvieran una plataforma desde la que presentar sus producciones. La ciudad desplegó entonces una inmensa alfombra roja, desde la calle Larios hasta el Teatro Cervantes, para que nuestras estrellas tuvieran un cielo en que brillar y los ciudadanos, por qué no, se sintieran estrellas por un día. Ahora, con la mayoría de edad cumplida, habiéndose convertido en la casa del cine español por derecho y abrazando también al cine latinoamericano desde hace dos años, podemos decir que Málaga necesita al cine español y el cine español necesita a Málaga; un binomio, más que nunca, imprescindible. El reto está claro ahora: impulsar la industria local y regional.

GASTRONOMÍA. Málaga es sol y playa, pero también gastronomía. Su dieta mediterránea adereza al malagueño, pero también atrapa al visitante con su variedad de sabores y olores. En la cuna del pescaíto frito, los espetos o el ajoblanco, cada estación tiene un plato típico, pero también cada lugar tiene una denominación de origen. Del mar a la montaña, y del plato a la boca. Pero si rica es la cocina malagueña, más lo son los lugares donde degustarlos. Del chiringuito a los restaurantes con estrellas Michelin, pasando por tascas, freidurías o anónimos bares que cuidan el detalle de cautivar con el paladar. Frescura, alegría y felicidad también en la mesa.

GUADALMEDINA. En realidad, el Guadalmedina se comporta como un extraño Guadiana, porque puede desaparecer durante meses o años hasta que unas lluvias torrenciales o un historiador metamorfoseado en mosca cojonera lo devuelven a la agenda política. No hemos tenido suerte con el Guadalmedina. Se trata de un río feo y traicionero con cuyo cauce nadie sabe muy bien qué hacer. Durante siglos, ha causado muerte y destrucción y algún experto anuncia que podría volver a la carga si no se resuelve el problema de una avenida extraordinaria. A lo largo de la historia ha protagonizado estudios, proyectos, anteproyectos y concursos fatuos por la nula plasmación en la realidad. Los malagueños convivimos con un loable apaño del cauce final del río desde tiempos de Pedro Aparicio. Pero desde tiempo inmemorial, todo lo que rodea el Guadalmedina han sido palabras que terminan río abajo. Lo único que parece haber cuajado en este veterano desfile de buenas intenciones es la metáfora de «cicatriz de Málaga». El Plan Especial del Guadalmedina tiene dos líneas básicas: la instalación de varios puentes-plaza, lo que no es más que un semiembovedamiento del cauce y el soterramiento del tráfico de las avenidas de la Rosaleda y Fátima, así como una vía verde al norte. Está por ver que este proyecto se concrete.

HOSTELERÍA. Tras tres años de vaivenes provocados por el Covid, el sector hostelero de Málaga mira con exacerbado optimismo la temporada alta veraniega de este 2023. Si se alcanzaran las cifras del último verano prepandemia (2019), el sector hostelero en Málaga debería rondar los 100.000 empleos, aunque el mayor problema que se están encontrando los empresarios es la búsqueda de mano de obra cualificada, sobre todo para el personal de sala. Muchos de los profesionales hosteleros, ante la caída abrupta del sector por la irrupción de la pandemia, se han trasladado a otras profesiones dejando muy pobre la «cantera» de trabajadores para la hostelería.

INMIGRANTES. Se olvida con frecuencia que el callejero de Málaga está formado, en una gran proporción, por los apellidos de inmigrantes extranjeros y nacionales que, tras abandonar su país de origen o su región, se afincaron en nuestra ciudad, prosperaron y forjaron la ciudad que disfrutamos hoy. Málaga fue, hasta finales del siglo XVIII, una anodina ciudad del Reino de Granada cuyo único logro fue alcanzar con rapidez la irrelevancia, en comparación con una larga lista de poblaciones andaluzas con más fuste y prosperidad. La apertura del puerto de Málaga con el comercio con América marcó un antes y un después en el desarrollo de la ciudad, que en pocas décadas se transformó en la segunda ciudad más industrializada de España. Ese salto adelante fue posible gracias a los Heredia, Loring, Larios, Wittemberg, Scholtz, Gálvez, Gross, Orueta, Huelin, Temboury, Grund… inmigrantes con ambición y una mentalidad abierta que forjaron la Málaga moderna. Los inmigrantes siguen llegando con las mismas ganas de prosperar y de paso, de mejorar Málaga. Contamos con una importantísima colonia de paraguayos, convivimos con alemanes, ingleses, marroquíes, colombianos, argentinos, senegaleses, que enriquecen nuestra ciudad y la alejan de una visión provinciana y cerrada. De una Málaga que dejó de ser irrelevante desde tiempos de Carlos III.

JUSTICIA. Málaga tiene desde octubre de 2007 la Ciudad de la Justicia, el mayor edificio administrativo de Andalucía, aunque si ha pasado a la historia es por haber acogido en los últimos años grandes macroprocesos contra la corrupción política y urbanística tales como los casos Malaya, Minutas o, el más famoso de todos, el que implicó a la cantante Isabel Pantoja. Para los malagueños, los macroprocesos han sido compañeros de viaje a lo largo de los últimos años, porque el primero, Malaya, estalló en Marbella y luego han sido numerosos los procedimientos en otras localidades más allá de Marbella: ahí se enmarcan, por ejemplo, los casos Astapa, en Estepona, Arcos, en Alcaucín, o Almexia, en Almogía. Pero para los malagueños la justicia también es algo parecido a lo que ocurre en el resto de España: retrasos interminables en todos y cada uno de los asuntos que les atañen, la precariedad en la administración por falta de medios humanos y materiales y la escasez de juzgados. También relacionan losmalagueños la Justicia con los procesos concursales de grandes empresas tales como Aifos, que duró cinco años y acabó arruinando a cientos de personas o las demandas por cláusulas suelo.

KILÓMETROS. Vías y traviesas del AVE y del metro cruzan la provincia y la ciudad. Son muchos los que se han construidos, cambiando las conexiones de Málaga por tren desde que en diciembre de 2007 entró en servicio el AVE. Esto ha dejado una infraestructura de tren convencional que todavía está por explotar para mercancías. El metro, que continúa su lento y desesperante hacerse realidad, puede ser otra de las grandes transformaciones en las costumbres de movilidad de Málaga, que aspira con él a convertirse en una ciudad moderna donde el coche no sea protagonista y se opte por opciones más amables. Descartada inicialmente su llegada en superficie al Civil, se mira ahora al PTA. Eso sí, siguen pendientes los kilómetros de vías hasta Marbella y Estepona. Primera necesidad, última prioridad.

LIMPIEZA. Málaga no sabe qué modelo de limpieza quiere. Limasa, la empresa municipal anterior, protagonizó huelgas y amagos de ellas. Ahora hay una nueva empresa, Limasam. Mientras tanto, y no se sabe bien por qué, aunque puede que en buena medida por culpa de los propios ciudadanos, la ciudad siempre da la impresión de estar sucia. Hace unos días, el alcalde De la Torre anunció una bolsa de empleo de 525 plazas.

LITORAL. La provincia de Málaga suma más de 160 kilómetros de franja litoral, en las que acumula una oferta amplia y variada. La Costa del Sol se divide en la parte Occidental, desde Torremolinos al límite con la provincia de Cádiz, y la Oriental, en la Axarquía, que se alarga hasta la frontera con Granada. El litoral occidental es el que acumula más turistas y una oferta más tradicional, mientras que en la Axarquía se nota menos la influencia del boom urbanístico y es posible encontrar aún espacios naturales como los acantilados de Maro-Cerro Gordo.

MÁLAGA CF. Diez años después de «casi llegar» a unas semifinales de Champions League, y cinco después de perder la máxima categoría del fútbol español, el Málaga CF ha caído en esta temporada 22-23 al pozo de la Primera RFEF, una categoría no profesional heredera de la Segunda División B. De nada ha servido disponer de más recursos económicos que otras temporadas precedentes y de una plantilla contrastada en la categoría, en una temporada en la que desde el primer partido se vieron las carencias de un equipo que naufragó totalmente con dos de sus tres entrenadores de la temporada (Guede y Pepe Mel), y que no pudo rematar la ansiada permanencia con Pellicer en el banquillo a pesar de la mejora de los resultados en el último tercio de campeonato. Pellicer, que sigue como entrenador, y una plantilla totalmente renovada, deberán asumir el papel de máximo aspirante al ascenso en una categoría que suele devorar favoritos debido a la complejidad del formato, con una liga regular muy exigente en la que solo sube el primero de cada uno de los dos grupos, y dos rondas de play offs donde siempre se dan muchas sorpresas.

MÁLAGA TECHPARK. La contribución de Málaga TechPark (Antiguo PTA) al PIB y al empleo de la provincia de Málaga es del 8% lo que se traduce en el 1,65% del PIB y empleo de la comunidad andaluza. Líderes mundiales en TIC han elegido el recinto tecnológico malagueño para traer sus empresas de I+D. Actualmente la tecnópolis malagueña cuenta con cerca de 70 empresas internacionales. Málaga, gracias a la Universidad es fuente de talento altamente cualificado y muy orientado al sector TIC, que supera los 6.000 estudiantes. Actualmente hay en Málaga Techpark unos 10.000 empleos tecnológicos.

METRO. El pasado mes de abril, todos los fieles de la Semana Santa de Málaga pudieron acercarse a verla en metro. La estación de Atarazanas entró en funcionamiento de forma parcial en aquellas fechas y pocos días después completó todo los horarios del metro de Málaga, dando un gran cambio a la movilidad urbana de nuestra ciudad . El metro de Málaga empezó a funcionar hace ocho años, el 30 de julio de 2014, y cuenta con dos líneas (El Perchel - Andalucía Tech y El Perchel - Palacio de los Deportes). Las obras empezaron en 2006 y hoy, en forma de uve, une la Estación María Zambrano con el Martín Carpena y la ampliación de la Universidad. Cuantos más kilómetros de metro haya, más usuarios y más rentable será la infraestructura, aunque no se sabe bien por qué, pese a que se pide, nadie ha pensado en llevarlo al Palo y a Ciudad Jardín. Ahora, la Junta va a estudiar su extensión hasta el PTA, pero es sólo eso, un estudio.

NATALIDAD. Sigue sin remontar en Málaga y la cifra de nacimientos registrados en la provincia en 2022 se situó ya en mínimos históricos. En los doce meses de 2022, nacieron en Málaga 12.195 niños, lo que supone 400 menos que en el ejercicio anterior y 1.048 menos que en 2019, año prepandemia. En términos porcentuales, los natalicios cayeron un 3,17% con respecto a 2021 y hasta un 7,91% con respecto a 2019. Si se compara además estas cifras con las de hace una década, esa caída es de más de 3.000 nacimientos, si bien la provincia registró sus cifras más altas durante los años del boom económico de los primeros años 2000 .

ONG. Málaga es una ciudad netamente solidaria. Las cientos de asociaciones que componen el tejido asociativo dan muestra de ello, atendiendo siempre a los más vulnerables y prestando en muchas ocasiones servicios que deberían ofrecer las administraciones.

PUERTO. El pasado 15 de julio de 2022 se inauguró en el puerto de Málaga una de las marinas de megayates más importantes del Mediterráneo que supondrá un impacto económico de más de 100 millones de euros anuales y cerca de 800 empleos directos e indirectos. La apuesta por los cruceros sigue siendo esencial. Durante este 2023, más de 315 cruceros llegarán a nuestra ciudad y la Autoridad Portuaria quiere ser un referente en turismo de calidad, tanto de cruceros como de turismo náutico de lujo. Para llegar a este aspecto ya se ha adjudicado la construcción de la marina de San Andrés, cuyas obras empezarán en 2024 Por segundo año consecutivo, ya lo fue en 2021, el puerto de Málaga es el que más crecimiento relativo tiene de todo el sistema portuario español. En el acumulado al mes de mayo, el crecimiento de las mercancías ha ascendido al 78,67%.

QUIMIOTERAPIA. En Málaga tener una enfermedad oncológica es símbolo de lucha y esperanza. Los centros sanitarios de la capital ofrecen toda una cartera de servicios para frenar el cáncer, porque los hospitales cuentan con grandes profesionales no sólo implicados a nivel asistencial, sino que también en investigación, clave para entender el futuro de esta enfermedad que, apuntan, terminará cronificándose. Los laboratorios del Ibima, Fimabis o de la UMA demuestran el grado de compromiso de los profesionales, que se esfuerzan por poner un código a esta enfermedad para que el tratamiento sea certero y lo más personalizado posible.

ROSALEDA. Apasionada y sentimental, pero también entregada y futbolera. La Rosaleda, el recinto de culto para el malaguista y la casa del Málaga CF, es también el templo por donde asoman los sueños que cada domingo se colorean de blanco y azul. Es el escenario donde se representa la función más esperada por los aficionados. Gritos, goles, abrazos o lamentos. Todo tiene cabida en el coso blanquiazul, que suma ya más de 76 años con la mejor de sus galas y tras vivir historias en Champions, ascensos, descensos o partidos para recordar. La memoria del estadio de la avenida de Martiricos es alargada, como la pasión que muestran sus ruidosos aficionados cada partido.

SEMANA SANTA. La Semana Santa de Málaga es un gran ritual que dura siete días y que viene celebrándose desde hace cinco siglos. Un fenómeno de masas capaz de cambiar una ciudad, que refuerza su propia identidad gracias a las cofradías y que sirve para que más de 80.000 cofrades manifiesten públicamente su fe. Un compendio de religiosidad popular, respeto a la costumbre, cultura y arte que colabora de forma decisiva en la economía local. En los últimos años, la Agrupación de Cofradías de Málaga, entidad que aglutina a las hermandades de pasión, fundada en 1921 y pionera en España, ha implantado un revolucionario plan integral de la Semana Santa que se puso en marcha en 2019 con cambios en el itinerario oficial que ha servido para que la Semana Santa se adapte a las nuevas exigencias de seguridad. Su implantación no ha estado exenta de polémica y el margen de mejora es muy amplio. El tiempo y las nuevas costumbres harán el resto.

SEQUÍA. La sequía que asola la provincia de Málaga y prácticamente a toda Andalucía arroja unos datos que, cuanto menos, asustan. Los últimos análisis para la comunidad autónoma andaluza arrojan el drama que la sequía constituye para el sector agrícola en su conjunto, con mermas de hasta el 70% en producciones tan rentables como la del aceite de oliva o el propio aguacate. En el PIB autonómico habrá una bajada de unos siete puntos y la pérdida en el conjunto de todo el año hidrológico, desde el pasado octubre, de unos 140.000 puestos de trabajo.

SOHO. Si un malagueño escucha Soho pensará, posiblemente, en la almendra urbana que va desde el Muelle Heredia hasta la Alameda, un entorno muy degradado que el Ayuntamiento y unos cuantos empresarios se han empeñado en convertir en el corazón de la cultura alternativa malagueña. El empeño poco a poco se va consolidando aunque quizá a un ritmo menor del deseado. El nuevo teatro de Antonio Banderas (antiguo Alameda) y la semipeatonalización de buena parte de sus calles ha supuesto una pequeña revolución en la zona que ha visto cómo bastantes empresas, sobre todo de restauración, han llevado a este barrio céntrico y castizo de Málaga a una integración más plena en el centro de la ciudad.

SOL. La provincia tiene una temperatura media anual de 18,5 grados, según los datos de la Aemet, con julio y agosto como los meses de más calor, superando ambos los 30 grados diarios de media. Málaga suma más de 2.900 horas de sol al año y su excelente clima la convierte en un destino ideal para el turismo, tanto para los visitantes nacionales como para los extranjeros, ya que su temporada alta gracias al buen tiempo se alarga desde Semana Santa hasta el mes de octubre. La precipitación media acumulada anual es de 534 litros por metro cuadrado, si bien en estos últimos años de sequía la provincia está muy por debajo de la media.

TERRAL. Una de las primeras cosas que se aprende y se sufre cuando se llega a Málaga: el terral. Se suele pensar que este es un viento caliente porque viene de África, pero lo cierto es que son muy pocas las veces que llega el viento cálido y de baja humedad relativa desde el sur. Este tipo se caracteriza por ser muy seco y cálido. Al descender por las laderas de los montes que rodean la vega, el aire se calienta por compresión adiabática. Esto significa que, debido al aumento repentino de presión, gana mucha energía que no puede liberar, por lo que debe de compensarse termodinámicamente con la pérdida de humedad y con el aumento de la temperatura interna, que es lo conoce como Efecto Foehn.

TRASPLANTES. Son la cara más amable de la sanidad. Los hospitales públicos sacan músculo cada vez que se dan las estadísticas de los trasplantes, demostrando que la solidaridad no tiene límites si es para ayudar a mejorar la vida de personas enfermas. El Hospital Regional Universitario de Málaga ha batido este año un récord histórico al realizar cien trasplantes renales en solo 5 meses. Un centenar de trasplantes de riñón que se traduce en un centenar de vidas nuevas, ya que el trasplante renal es el mejor tratamiento sustitutivo de la función renal, incrementa la calidad y la esperanza de vida. Las previsiones indican que para finales de 2023 se superen los 200 trasplantes, lo que situará al Hospital Regional Universitario de Málaga no solo en el top de los hospitales de Andalucía, sino también en los de España.

TURISMO. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga presentó su plan de acción turística en el que se otorga especial atención a la renovación digital y tecnológica en lo que a información y comercialización de la ciudad se refiere. El Plan de Acción para este año quiere afrontar una mejora integral de la imagen de Málaga en el entorno digital para atraer al turista desde nuevos canales con una imagen renovada, así como facilitarles información durante su estancia en el destino de una manera cómoda y ágil». El Plan incluye la puesta en marcha de hasta 24 nuevos proyectos de carácter tecnológico, digital o estratégico. En el primer plano, se llevará a cabo un nuevo Sistema de Inteligencia Turística, la puesta en marcha del nuevo portal web de Turismo de Málaga, así como una app.

UMA. La historia de la UMA no se entiende sin Málaga y el impulso decisivo de todos sus ciudadanos. El proceso comienza en 1968 con la creación de la «Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga», aunque hasta el 18 de agosto de 1972, mediante decreto, no se aprobó su fundación, por lo que este año cumple los 50 + 1. Las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Medicina serían las primeras. Hoy, la UMA, con José Ángel Narváez como rector, es una de las instituciones con mayor reconocimiento social de la provincia. La UMA está compuesta hoy por 18 centros (13 facultades, 4 escuelas y la Escuela de Doctorado) y 71 departamentos. A esta estructura se añaden dos centros adscritos en Antequera y Ronda. Con esta propuesta, la oferta de titulaciones de la Universidad de Málaga pasa a ser de 77: 61 grados y 16 dobles grados. En total, para el próximo curso habrá disponibles 7.437 plazas, 32 más que este año.

VERANO MUSICAL. Tras dos años sin poder celebrar ningún evento multitudinario, el verano de 2023 viene cargado de diferentes propuestas de estilos muy dispares. La provincia se inunda esta campaña de música en vivo, aupada por los grandes ciclos y festivales. Marenostrum Fuengirola, Starlite y Reggaeton Forest (Marbella), Brisa Festival y Andalucía Big Festival (Málaga), Weekend Beach (Torre del Mar), Puro Latino Fest y Canela Party (Torremolinos), Ultra Beach (Fuengirola), Cala Mijas (Mijas), Ojeando (Ojén) o el de La Cueva de Nerja son algunos de los eventos más representativos que se podrán disfrutar en este ‘nuevo’ verano que asoma por toda la provincia malagueña.

VINO. El vino malagueño, como el café, se puede pedir de muchas formas diferentes y cada tiene una peculiaridad, un aroma, un sabor, un color diferente. Cada uno, además, combina con una fiesta, un plato, un momento. Un moscatel, un Pedro Ximénez, un Pale Cream, un pajarete... Cada uno con una procedencia: Axarquía, los Montes, la Serranía... Hay vinos y vinos. Y, cada día, con una mayor calidad y más reconocidos. Tintos de Ronda, premiados internacionalmente. Enólogos y sumillers se incorporan al día a día de toda la provincia. Vino y Málaga. Dos términos cada día más ligados.

VIVIENDA TURÍSTICA. Málaga se mantiene como la provincia española que tiene un mayor número de viviendas turísticas con un total de 35.360, un 15% más que hace un año, según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma también el alto grado de presencia de este tipología de alojamiento en zonas como el Centro de Málaga capital, donde las secciones con mayor tirón turístico alcanzan ya porcentajes de entre el 30% y el 40% del parque total de viviendas. Por municipios, Málaga capital es la localidad de la provincia con mayor número de viviendas turísticas (6.252 unidades que engloban un total de más de 26.000 plazas), seguida de Marbella (5.925 viviendas y cerca de 34.000 plazas). El hecho de que Marbella supere a Málaga capital en plazas se debe que el número de plazas por vivienda turística en el caso marbellí es de 5,7, mientras que en la capital se queda en 4,17.

X LAS INCÓGNITAS. Málaga ha crecido mucho en la última década y cuenta con nuevas infraestructuras, pero sólo han servido para recuperar parte del tiempo perdido. Falta la «eterna» conexión ferroviaria litoral con Marbella y Estepona, la llegada del Corredor Ferroviario Mediterráneo y Central, el tercer hospital y mejorar la conexión con el puerto. Pero la lista de temas pendientes es larga y, a veces, con visos de ser ya histórica. El Guadalmedina, Arraijanal o los Baños del Carmen son puntos negros en la gestión de las administraciones. Eso no quita que la sociedad siga creciendo con dinamismo y con una notable capacidad de emprendimiento. Esa característica sigue siendo el elemento diferenciador.

YACIMIENTOS. Ignorada durante décadas, reserva puntual de románticos y de oportunistas, la arqueología, aún por revitalizar en muchos casos, constituye uno de los principales valores de la provincia. Málaga cuenta con un patrimonio vasto, rico en periodos y con fases que van desde los primeros asentamientos y testimonios de vida a la extinción de Al-Andalus o del mundo clásico. El Teatro Romano de la capital, los Dólmenes de Antequera, reconocidos por la Unesco, o las ruinas de Bobastro forman parte de la larga lista, en la que también sobresalen cuevas rupestres, castillos medievales e, incluso, misterios asociados a tumbas. La inauguración del Museo de Málaga muestra la variedad y profundidad de un legado que, aunque ensombrecido en ocasiones por la falta de interés y la desmemoria del ladrillo, habla en muchas ocasiones de comunidades milenarias. Los antepasados, sin duda, de Málaga, pero también su futuro. Tanto a nivel de conocimiento científico como económico, como atestiguan proyectos como el plan estratégico de Cártama.

ZBE (Zona de bajas emisiones). Málaga contará a principios del año que viene con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El proyecto de implantación de estas áreas con restricción de entrada al tráfico rodado es una exigencia que recoge la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes y que tiene que implantarse a lo largo de este año en ciudades como Málaga. El Ayuntamiento de Málaga trabaja para que, a partir del 1 de enero de 2024, esté activa la ZBE del Centro de Málaga. En concreto, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga abarcará un área de 473 hectáreas en el Centro y sus alrededores, tal y como viene definido en el Plan del Clima (Alicia) y en el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS). Para ello, se desplegará un sistema inteligente de reconocimiento de matrícula que controlará el acceso del tráfico rodado a través de 97 puntos en el Centro de Málaga.