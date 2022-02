La responsable de Sabor a Málaga defiende que la entidad pública y el sector agroalimentario deben trabajar juntos para que el proyecto sea un éxito de todos

¿Contenta de volver a tomar las riendas de Sabor a Málaga?

Muy contenta, porque estaba cuando nació la marca Sabor a Málaga y crecí con ella. Volver a un trabajo que amo tanto es muy gratificante, sobre todo el diálogo con los productores, que es mi forma de trabajar. Estoy muy agradecida de volver a estar en esta gran familia que es Sabor a Málaga.

¿Cuántas empresas aglutina en la actualidad la marca?

Ya tenemos más de 600 empresas y estamos haciendo un estudio para actualizar la base de datos, porque hay expedientes que estaban sin tramitar, así que creo que llegaremos a las 800. Estamos recibiendo solicitudes de muchas empresas que ya no estaban actuando con Sabor a Málaga y quieren volver, y otras muchas nuevas que quieren estar presentes. Hemos firmado de nuevo con Carrefour y vamos a hacerlo con El Corte Inglés y Makro, renovando acuerdos que habían finalizado. Cada día estamos recuperando el contacto con más entidades.

Sabor a Málaga está presente en muchas ferias agroalimentarias, sabemos de la celebración de sus mercados, pero hay otras muchas actividades de la marca que quizá no son tan conocidas.

Hacemos muchísimas cosas. Intentamos estar presentes en cualquier actividad gastronómica que se haga en la provincia de Málaga, además concedemos subvenciones de apoyo al sector agroalimentario, tenemos convenios con los distintos sindicatos agrarios para formar a nuestros agricultores y damos asesoramiento a las empresas. Asimismo, tenemos acuerdos con la Cámara de Comercio para los negocios internacionales y somos el enlace con organismos oficiales como Extenda o la Consejería de Agricultura. Sabor a Málaga es como un intermediario entre la gran despensa malagueña y las instituciones u organismos que promocionen y defiendan los productos agroalimentarios. También llevamos a cabo actividades en los colegios y en muchas asociaciones, queremos recuperar el peso que teníamos en las escuelas de hostelería, así como el convenio con la Universidad de Málaga. Todo esto se trabaja desde Sabor a Málaga.

Cuando tenemos un producto con el sello azul en la mano, ¿qué estamos comprando?

Estás comprando Málaga, su sabor. Hay que pensar que cuando ese producto lleva ese sello, es que tiene detrás una pequeña empresa que trabaja muy duro para producir ese producto de calidad, artesano, saludable, de nuestra tierra y con una enorme historia detrás. Con ello contribuimos a que esas empresas no se pierdan, que sigan creciendo. Hay mucha gente que dice que Sabor a Málaga es una marca de la Diputación y yo siempre digo que la marca la crearon los productores de nuestra provincia, por lo tanto, cuando tú coges esa marca, te comes Málaga.

¿Se controlan desde Sabor a Málaga los productos para que no se pierda esa garantía de calidad?

Controlamos los requisitos tanto para los productos como para la restauración o los hoteles, para que quien esté en la marca se sienta orgulloso de utilizar los productos de Málaga. Por eso vamos a renovar las ordenanzas, que tienen once años, porque ya se elaboran otros productos muy innovadores y no nos podemos quedar atrás.

¿Cuáles son los productos o sectores que necesitan más apoyo en estos momentos?

Después de esta dura pandemia, yo creo que son todos. Cuando el presidente de la Diputación, Francisco Salado, me volvió a dar esta responsabilidad, yo le propuse que empezáramos de nuevo a trabajar en las mesas del campo y él lo vio magnífico. Lo que intento es que nos vuelvan a transmitir sus ideas, sus propuestas y que hagamos crecer la marca con las necesidades de ellos, no a espaldas de ellos. Estamos viendo que todos los sectores necesitan nuestra ayuda. La filosofía de Sabor a Málaga es el diálogo, la interlocución entre la entidad pública y el sector agroalimentario y que eso es lo más importante, que trabajemos juntos, unidos, y que el proyecto de Sabor a Málaga se comparta como un éxito de todos.

¿Leonor García-Agua da ejemplo?, ¿consume productos Sabor a Málaga?

Totalmente. Yo voy a cualquier sitio a comprar y lo primero que miro es que sea un producto de Málaga. Muchos de ellos no tienen el sello de Sabor a Málaga y los apunto y los llamo para que estén con nosotros. Hasta tal punto soy consumidora que, cuando voy a comprar con mi nieto pequeño, él no compra nada que no tenga el sello y muchas veces me regaña por comprar algo que no lo tiene , como puede pasar con un lavavajillas. Si a los niños los concienciamos desde pequeñitos, son los mejores prescriptores de los productos de nuestra tierra.