La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado a la movilización y al voto útil en Málaga. ”Solo el PSOE garantiza la capacidad de seguir avanzando y no retroceder”, ha dicho, tras recordar que en las pasadas municipales muchos votos a la izquierda del PSOE “no sirvieron para tener representación”. “Tenemos que hacer un llamamiento a los jóvenes, a los mayores y a la gente que ha votado al PP pero aspira a una España moderna y no a una en blanco y negro, que es la que nos presenta Feijóo”, ha dicho. Montero ha criticado que Feijóo vuelva a cuestionar la limpieza de la democracia sembrando la duda sobre Correos. “Un partido que cuestiona la limpieza democrática de España ya no necesita pactar con la ultraderecha porque se ha vuelto trumpista.

No podemos permitir que el PP gane” ha dicho, al tiempo que ha llamado a la movilización porque “nos jugamos el futuro de España, el bienestar de la mayoría, que las élites impongan sus intereses”. “Vamos a dejarnos la piel para que el próximo 23J gane el PSOE, porque es mucho lo que está en juego. No hay calor ni hora del día para convencer a todos los vecinos de que voten al PSOE”, ha apuntado. Montero ha defendido que “la izquierda ha demostrado que es capaz de gestionar mucho mejor la economía que la derecha porque lo hace sin desigualdad, intentando proteger a la mayoría social del país, no a las energéticas, los bancos o los grandes patrimonios como hace la derecha”. De esta forma, ha destacado los 21 millones de ocupados en España, “la cifra más alta de nuestra historia trabajando de la mano de Pedro Sánchez, a ese que demonizan e insultan”. “Este Gobierno ha hecho una gestión económica sobresaliente reconocida en toda Europa, no quieren que esto cale en la gente y por eso tenemos enfrente la mentira, el bulo y la permanente traición a este país de un PP inhabilitado para gobernar después de que le ha negado el pan y la sal a este país cuando peor venían en la pandemia o en la guerra”, ha afirmado. “La modernidad, la influencia en Europa, la capacidad de avanzar en libertades y derechos se llama Gobierno de progreso, se llama Gobierno del PSOE, se llama Pedro Sánchez. Nos vamos a consentir la familia socialista que al principal activo de este partido, que es Pedro Sánchez, venga nadie a insultarlo”, ha apuntado. Igualmente, ha manifestado que los ciudadanos “tienen que castigar comportamientos contra España como los del PP, que le dio la espalda a este país en el peor momento”. “Los únicos acuerdos a los que hemos llegado han sido para mejorar la calidad de vida de las personas. Queremos un país en concordia, de diálogo, de aceptación de la diversidad, ya está bien de enfrentar territorios, de arañar votos a costa de echar leña a la caldera”, ha declarado, al tiempo que ha reconocido que “hoy la unidad de España está más garantizada que cuando llegamos a Moncloa”. Asimismo, ha considerado que “estas elecciones son clave para la España de los próximos diez años”. “Si consolidamos las políticas puestas en marcha, España tendrá la capacidad por primera vez de ser vanguardia en cosas tan importantes como la tecnología, las energías renovables, la biomedicina o la ciencia aeroespacial”, ha dicho. Por otro lado, ha criticado a Moreno Bonilla y Bendodo, “porque creen que Málaga es suya, creen que les pertenece”. “Aquí estamos los socialistas para seguir reivindicando una sanidad pública y de calidad sin recortes como se producen en Andalucía, una educación gratuita sin la puesta en marcha de universidades privadas que no tienen los más mínimos estándares de calidad”. “La Junta de Andalucía piensa más en lo privado que en lo público, que nos hace a todos ser iguales", ha añadido. Montero ha participado en el acto de entrega del premio Carme Chacón de la agrupación socialista de Alhaurín de la Torre a María Hidalgo Guerrero, que a sus 92 años es una de las supervivientes de La Desbandá. Mari Nieves Ramírez Por su parte, la número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Mari Nieves Ramírez, ha dicho que “desde el movimiento feminista no vamos a permitir que nos toquen los derechos, vamos a parar esta ola reaccionaria y antifeminista”. Asimismo, ha adelantado que “vamos a seguir luchando por romper con la brecha salarial y por una sociedad en la que la violencia machista sea el pasado”. Ramírez ha defendido que el PSOE llega a esta campaña “cargadísimo de razones”.”Estamos orgullosos de la buena gestión que se ha hecho. El PP tiene una campaña ceniza, ni una propuesta para mejorar la vida de la gente. Mentiras, mentiras y mentiras. Frente a eso, razones”, ha expuesto, al tiempo que ha reconocido que “nunca un partido de la oposición se ha desentendido tanto de los problemas de la gente como el PP estos años”. Ramírez ha hecho un llamamiento a la movilización, “porque nadie se puede quedar en casa” y al voto útil de progreso “para cerrar las puertas de la Moncloa al tándem Feijóo-Absacal, que nos quieren llevar a la España en blanco y negro”. “Pido un voto útil a todos aquellos que quieren que España siga avanzando”, ha concluido. De la misma forma, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha destacado que con este premio “levantamos la bandera de los derechos y de la dignidad de esta tierra, para que nombres como el de María Hidalgo no se borren nunca”. “María es un ejemplo vital y de dignidad. La democracia es incompatible con el olvido. No hay concordia sin reparación ni memoria”, ha dicho. Reconocimiento “Este acto de reconocimiento a María Hidalgo es un acto de reivindicación de dos políticas públicas que abanderamos los socialistas: la memoria democrática y el feminismo. Dos políticas públicas en peligro de extinción si las derechas gobiernan, no lo podemos permitir”, ha señalado. Por último, el portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha resaltado que las experiencias vitales de María Hidalgo “son experiencias históricas, momentos históricos que hay que recordar para que no caigan en el olvido”. “Las del 23J son unas elecciones en las que nos jugamos mucho. Lo que menos esperaría María es que décadas después de poner en marcha la Asociación María Kent en Alhaurín haya partidos que se atrevan a cuestionar la labor de las asociaciones feministas, es algo que no podemos permitir”, ha dicho.