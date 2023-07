A medida que se acerca la cita con las elecciones generales del 23 de julio, las armas usadas en el 'cuerpo a cuerpo' dialéctico entre el PP y el PSOE gozan de un mayor calibre. Durante el periplo que le tiene haciendo campaña electoral por tierras malagueñas, Félix Bolaños aseguró que "el PP y Vox son lo mismo, una familia ultra con el mismo discurso y las mismas mentiras, las descalificaciones y los recortes".

El ministro socialista de la Presidencia aseveró que "Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se reparten los papeles" y que así queda de manifiesto en los debates electorales.

Inmerso en sus críticas a una hipotética alianza entre el PP y Vox para gobernar España tras el 23J, Bolaños puso el punto de mira en las políticas de igualdad que llevarían a cabo si se produce la alternancia en el madrileño Palacio de La Moncloa. "España tiene un problema grave porque con los derechos de las mujeres no se puede negociar ni se pueden negar; no es que la alternativa quiera solo derogar lo que hemos hecho, es que eso tiene consecuencias prácticas en la vida de muchas personas, y si no se realiza el diagnóstico correcto será difícil encontrar soluciones a la violencia machista", manifestó el ministro titular de las carteras de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Voto por correo

Durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Bolaños también se refirió a un asunto de actualidad como el que rodea a todo lo relativo al voto por correo para las elecciones generales de este domingo 23 de julio: "Feijóo debe pedir perdón por como se ha tratado a los trabajadores de Correos, todos los que han solicitado su voto lo tienen ya", apuntó el ministro socialista.

El ministro consideró que, sobre esta cuestión, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno "ha mentido una vez más". "Tiene que pedir disculpas a todos los trabajadores de Correos y a la sociedad española por la intoxicación durante estos últimos días", insistió.

A lo largo de su intervención, Bolaños también tuvo presente el territorio sureño -controlado por mayorías absolutas del PP a nivel regional, provincial y local- en el que se encontraba. El ministro ensalzó el trato que Pedro Sánchez le ha dado a Málaga y, con las mismas, volvió a encomendarse a la etiqueta con la que acota una hipotética alianza de derecha: "El gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su compromiso con Andalucía y con la provincia de Málaga frente a la familia ultra que representan PP y Vox", aseveró.

Bolaños centró sus ataques en el Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno cuando aseguró que "Andalucía es la comunidad autónoma que ha recibido más fondos europeos, con más de 7.440 millones de euros, pero el nivel de ejecución por parte del Gobierno de la Junta es mínimo, muy mejorable".

"A Andalucía le sienta bien un gobierno presidido por Pedro Sánchez, los recursos dados a la Junta de Andalucía han aumentado estos últimos cinco años casi un 40%, un 38,5%, respecto a los cinco años del gobierno anterior del PP con Mariano Rajoy", puntualizó.

Candidata malagueña

En el mismo marco, también intervino la candidata número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, quien a los ojos de Félix Bolaños "representa en Málaga la defensa del feminismo”.

En este sentido, Ramírez sostuvo que "frente a la amenaza que suponen PP y Vox, hay que seguir impulsando una agenda de igualdad que defienda los avances logrados y no permita el retroceso".

"Hago un llamamiento al voto útil al PSOE, la única fuerza política que garantiza seguir avanzando y no retroceder sin dejar a nadie atrás, creando empleo de calidad y conquistando derechos y libertades”, recalcó.

Ramírez llegó a acusar a Alberto Núñez Feijóo de cuestionar el sistema electoral y Correos “al más puro estilo Trump”. “Se ha puesto delante del espejo y se le ha caído la careta, lo teníamos por un señor moderado, pero estamos viendo lo que son capaces de hacer”, enfatizó.

Durante su intervención, Ramírez no escatimó las críticas al Gobierno andaluz del PP y, por ejemplo, subrayó que "el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando un plan de construcción de viviendas protegidas en el sector Universidad de la capital mientras la Junta de Andalucía permanece de brazos cruzados”.

"Las grandes inversiones de Málaga tienen la firma socialista, para que la provincia siga creciendo es imprescindible seguir invirtiendo", agregó la cabeza de lista por Málaga del PSOE para las elecciones generales del 23J.