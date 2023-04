A medida que se acerca la fecha en la que se registrarán las candidaturas para los comicios municipales del 28 de mayo, siguen aflorando novedades contundentes que afectan a los distintos muncipios y partidos políticos implicados en la vigente convocatoria electoral. Cristóbal Torreblanca no se presentará a la reelección tras 40 años como alcalde socialista de Almogía. De este modo, uno de los regidores más veteranos de la provincia da un paso al lado e irrumpe como candidata en este pueblo la actual teniente de alcalde y dirigente provincial del PSOE Antonia García. "Hemos decidido que sea ella la candidata y, a partir de ahora, estaré aquí para lo que necesite el pueblo como un vecino más", aseguró el todavía alcalde de Almogía en declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga.

Torreblanca ha procedido a una retirada a la que sigue resistiéndose el otro gran veterano de las varas de mando en los ayuntamientos malagueños. Este no es otro que el regidor del PP en Comares, Manuel Robles (PP), quien opta a la reelección para alcanzar como regidor al menos los 44 años en los que se ha 'plantado' recientemente el alcalde comunista de la localidad sevillana de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Que a Robles le va todavía bastante la marcha ya quedó patente en el congreso provincial del PP del pasado otoño. En la antesala del cónclave, el alcalde de Comares amenazó con plantear una candidatura alternativa a la de Patricia Navarro y como recompensa fue integrado en la ejecutiva provincial de los populares.

Relevo socialista en Almogía

De vuelta a Almogía, la retirada como alcalde de Cristóbal Torreblanca ha sido estas últimas semanas un secreto a voces que él se negaba a confirmar. Cuatro décadas ha acumulado Torreblanca en la alcaldía de Almogía, un municipio de casi 4.000 habitantes enclavado en los Montes de Málaga. La posibilidad de que esta fuese última legislatura como regidor planeaba con fuerza por los mentideros políticos malagueños. Incluso, se daba por hecho que -en cuanto se oficializara su marcha- su sustituta como cabeza de lista socialista sería su primera teniente de alcalde Toñi García, quien ya goza de protagonismo tanto en la política orgánica como en la institucional a nivel provincial. De hecho, García es vicesecretaria general del PSOE de Málaga desde la etapa 'susanista' de José Luis Ruiz Espejo y secunda a Pepe Bernal en el grupo socialista de la Diputación.

Ella misma ha hecho pública la noticia de su candidatura en Almogía al compartir un vídeo anunciándola en sus redes sociales: "Quiero ser alcaldesa de Almogía, de sus barriadas y habitantes, quiero que me deis la oportunidad. Tengo ganas, e ilusión, presento un proyecto nuevo, que garantiza el cambio seguro que necesita mi pueblo. Espero contar contigo, te garantizo estar cerca de ti", asegura en la grabación. En el mesaje de García se emplea la expresión 'cambio seguro' aunque vaya a relevar a un compañero de partido en caso de que el 28M sea elegida como la nueva regidora. La forma en la que lo dice deja claro la 'institución' en la que ha ido convirtiéndose dentro del pueblo la figura de Cristóbal Torreblanca, desde que en 1983 se estrenara como alcalde.

Hasta hace unos días, Torreblanca prefería no hablar del momento de su retirada y no descartaba la posibilidad de optar a la reelección nuevamente. El alcalde insistía en que estaba centrado en «las obras y licitaciones que se deben hacer en los próximos meses con el remanente que tiene el Ayuntamiento». «Ahora mismo estamos trabajando al 100%, como siempre, y hasta dentro de varias semanas no me preocuparé por la candidatura; la nuestra de Almogía suele ser de las últimas candidaturas que llegan a la Junta Electoral, todavía no hay prisas para decidirlo, no me gusta correr», subrayaba.

El pasado mes de octubre, Torreblanca fue absuelto por la Audiencia de Málaga de un presunto delito de prevaricación urbanística, tras haber recurrido una sentencia de un Juzgado de lo Penal que lo condenaba. Se trataba de una de las piezas separadas del denominado ‘caso Almexia’, en el que se han investigado desde 2009 supuestas ilegalidades urbanísticas.

Estrategia municipalista del PSOE

El ascenso a 'alcaldable' de Toñi García confirma que la ejecutiva provincial de los socialistas malagueños no sólo es la más municipalista que se recuerda. Además, está plagada en su zona alta de inminentes candidatos a la alcaldía en municipios malagueños de todos los tamaños y ubicaciones para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Bastaría con empezar el recorrido por arriba para encontrarse como secretario general a Dani Pérez, quien ha restablecido el modelo de Marisa Bustinduy en el que recaía sobre la misma persona el poder orgánico y la candidatura a la alcaldía de la capital malagueña. Por debajo de Dani Pérez, existen tres vicesecretarías generales y se dará el caso que sus tres ocupantes serán candidatos a la alcaldía tras la elección de García en Almogía. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, lo será nuevamente. Y la diputada nacional y concejal en El Burgo, Mariló Narváez, también repite como aspirante burgueña. Y ahí no acaba la nómina. El secretario de Organización, Pepe Bernal, aspira a volver a ser alcalde de Marbella; el coordinador del Consejo Territorial es el alcalde de Mijas, Josele González; o el secretario de Política Municipal es el regidor de Almáchar, Antonio Yuste. Tanto González como Yuste también aspiran a la reelección.